Para die agenten bijwerkt, krijgt werkstraf van honderd uur Belga

05 november 2019

20u02 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 35-jarige paracommando uit Brasschaat veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur, omdat hij zich weerspannig gedragen had tegenover twee politie-inspecteurs. Zij waren door zijn optreden zeventien en veertien dagen arbeidsongeschikt.

De uitbater van het Kid’s Rhythm ‘n’ Blues Kaffee aan de Grote Markt in Antwerpen had op 7 januari 2018 de politie gebeld voor een lastige, dronken klant die het terras weigerde te verlaten. Toen de twee politie-inspecteurs hem naar zijn identiteitskaart vroegen, begon de beklaagde hen te beledigen. Hij maakte kreunende geluiden tijdens de fouille en zei meermaals dat hij een para is en hen zonder problemen kon aanpakken.

De beklaagde gedroeg zich niet alleen agressief naar de inspecteurs, maar ook naar voorbijgangers. De politiemensen besloten om hem op te pakken voor openbare dronkenschap. De dertiger verzette zich hevig en viel met een van de agenten op de grond. Toen hij door hen werd vastgepind, bonkte hij uit frustratie zijn hoofd meermaals tegen het trottoir, waardoor hij voor verzorging naar het ziekenhuis moest. Ook de twee inspecteurs raakten gewond.

Toen de beklaagde gekalmeerd was, bood hij zijn verontschuldigingen aan. Hij verklaarde dat hij ruzie had gemaakt met zijn vriendin en dat hij daardoor te diep in het glas had gekeken. Na verhoor mocht hij beschikken. Het parket bood hem bemiddeling aan, maar dat sloeg de beklaagde af, waardoor hij alsnog voor de rechtbank moest verschijnen.

Hij had om een opschorting gevraagd, maar dat vond de rechtbank een onvoldoende sterk signaal dat een dergelijke houding niet getolereerd kan worden. Als paracommando had hij bovendien beter moeten weten. De rechtbank legde hem een werkstraf van 100 uur op. Als hij die niet uitvoert, staat er een gevangenisstraf van zes maanden tegenover.

De beklaagde moet de twee inspecteurs en hun werkgever, de stad Antwerpen, in totaal 6.784 euro aan schadevergoedingen betalen.