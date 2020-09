Papa klaagt gevaarlijke situatie Begijnenvest aan: “Vrachtwagens met opleggers horen niet thuis in een schoolbuurt” Annelin Marien

19 september 2020

15u54 0 Antwerpen Nadat gisteren een Nadat gisteren een meisje (12) in Zwevegem overleed na een aanrijding met een vrachtwagen vlak aan de schoolpoort, trekt een bezorgde Antwerpse papa nu ook aan de alarmbel. Zijn kinderen gaan elke dag met de fiets naar het Sint-Lievenscollege, waar door werken elke dag enorm veel verkeer door de smalle Begijnenvest rijdt. Er rijden zelfs vrachtwagens met opleggers naast de kinderen. “Het is een kwestie van tijd voor er een ongeluk gebeurt.”

De kinderen van Koen gaan naar het Sint-Lievenscollege in Antwerpen, in de Begijnenvest. “Dat was altijd al een smalle straat met wat verkeer, maar het lukte nog net”, aldus Koen. “Ondertussen zijn ze er aan het werken, en dat moet ook gebeuren, maar al het verkeer wordt omgeleid via de Begijnenvest, langs de ingang van de school. Gevolg: het is er superdruk, ik moet er met mijn zonen afstappen en te voet verder gaan om niet tussen de auto’s te moeten laveren. Er staat een verkeersbord ‘plaatselijk verkeer’ aan het kruispunt met de Leien, maar dat helpt niet. Er rijden zelfs vrachtwagens met opleggers door de straat: die horen daar niet thuis. Vorige week zag ik een vrachtwagen nog tegen een geparkeerde wagen rijden omdat het er te smal is.”

Veiligere oplossingen

De werken begonnen op 31 augustus, net voor de eerste schooldag, en zouden nog tot het einde van 2020 duren. “In november en december wordt het donkerder, het wordt er dus alleen maar gevaarlijker op. Er moet gewerkt worden, maar men zou beter kunnen nadenken over veiligere oplossingen”, aldus Koen. “Zo zou de stad de Kasteelpleinstraat bijvoorbeeld tussen 8 en 9 uur ‘s ochtends kunnen afsluiten, of politie inschakelen om het verkeer te regelen. Ironisch genoeg stond er vorige week wel een politieagent om de ouders die hun kind met de auto naar school brengen aan te manen om niet voor de school te stoppen om hun kind uit te laten stappen. Zij doen ook maar gewoon hun job, maar de politie zou beter ingezet kunnen worden om kinderen veilig naar de schoolpoort te brengen.”

Doorgaand verkeer, bewoners en handel zijn blijkbaar belangrijker dan kinderen op de fiets die naar hun school gaan. Koen Proost

Volgens de stad liepen de werken vertraging op door de coronacrisis en startten ze daarom net voor het nieuwe schooljaar. “Bij de start van de werken hebben we bijkomende signalisatie laten plaatsen op de Leien en in de Anselmostraat om aan te geven dat de Kasteelpleinstraat doodlopend is. Er zou ook aan het begin van de Kasteelpleinstraat een werfhek moeten staan met borden ‘verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Naar ons aanvoelen is het nodige gedaan om de werf aan te kondigen”, klinkt het in een mail van stadsontwikkeling. “Als we de Kasteelpleeinstraat volledig afsluiten wordt ook de bereikbaarheid voor de bewoners en de handelszaken in de Kasteelpleinstraat ernstig gehinderd. Begin januari 2021 start men normaal gezien aan de volgende fase van de Kasteelpleinstraat. De Kasteelpleinstraat zal dan volledig afgesloten zijn tussen de Leien en de Verbondstraat. Op dat moment zal het rustiger worden in de Begijnenvest.”

“Over veiligheid voor fietsers en kinderen rept de stad met geen woord”, aldus Koen. “Doorgaand verkeer, bewoners en handel zijn blijkbaar belangrijker dan kinderen op de fiets die naar hun school gaan. Het is een kwestie van tijd voor er een ongeluk gebeurt.”

