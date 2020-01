Papa (41) is na 2.500 kilometer roeien in z'n eentje halverwege de Atlantische Oceaan: “Het ergste? Dat gevriesdroogd eten” Jan Aelberts

10 januari 2020

13u46 0 Antwerpen Carl Plasschaert (41) heeft al meer dan 2.500 kilometer geroeid. Daarmee is Carl Plasschaert (41) heeft al meer dan 2.500 kilometer geroeid. Daarmee is zijn eenzame tocht over de Atlantische Oceaan halverwege. Als Carl over een kleine maand in het Caribische Antigua aankomt, zal hij de eerste Belg zijn met die wereldprestatie op zijn naam. “Deze week wierp een enorme golf zijn roeiboot volledig verticaal, de eerste keer dat hij écht schrik had", vertelt vrouw Katrien. “Maar het ergste vindt hij toch dat gevriesdroogd eten. Hij krijgt het amper binnen. En de Marsen en Twixen zijn op.”

Carl vertrok op 12 december op Canarisch eiland La Gomera voor een helse tocht van 5.000 kilometer. Sindsdien roeit hij al bijna 30 dagen lang elke dag twaalf uur. En dat lúkt. Van de zeven soloroeiers heeft Carl nu de tweede plaats. “Carl had me beloofd voor Valentijn terug te zijn. Aan dit tempo zal hij er heel wat vroeger zijn", vertelt Carls vrouw, Katrien Masschalck. Ze belt dankzij de satelliettelefoon elke dag met haar zeekapitein. “In het begin van de tocht hebben we elkaar wat minder vaak gehoord. Bang omdat het té emotioneel zou worden, maar ondertussen is duidelijk dat we allebei veel hebben aan die telefoontjes. Ook onze zonen Jules (7) en Max (10) kijken er elke keer enorm naar uit om hun papa te horen. Het eerste wat ze doen als ze thuis komen van school is de app checken om te zien waar papa zit.”

Deze week heeft hij voor het eerst écht schrik gehad. Een gigantische golf tilde zijn roeiboot op en wierp hem volledig verticaal. Carl heeft zich daarna een tijd teruggetrokken in zijn kajuit om te bekomen Vrouw Katrien

Gigantische golf

Het gezin barst vooral van trots - “al was de kerstperiode wel moeilijk” - en Carl, die roeit lustig verder. “Het gaat ontzettend goed", zegt Katrien. “Deze week heeft hij voor het eerst écht schrik gehad. Een gigantische golf tilde zijn roeiboot op en wierp hem volledig verticaal. Carl heeft zich daarna een tijd teruggetrokken in zijn kajuit om te bekomen. Maar het ergste vindt hij toch dat gevriesdroogde eten. Hij krijgt het amper binnen en moet kokhalzen na een paar happen. Mogelijk omdat hij toch een beetje zeeziek is. Hij mengt het poeder nu met zoveel mogelijk water en spreidt zijn eten meer over de dag. De Marsen en Twixen die hij bij had zijn ondertussen allemaal op.” (lacht)

Aan de oversteek hangt een goed doel vast. Carl zamelde 130.000 euro in voor zijn deelname - zijn roeibootje, een technologisch wonder, alleen al kost 80.000 euro. “Na de reis zal de boot verkocht worden”, vertelde Carl daar eerder over. “De opbrengst gaat integraal naar de Plastic Soup Foundation, een organisatie die probeert te voorkomen dat er massa’s plastic in de oceaan terecht komen.”

De tocht over de oceaan maakt deel uit van de Talisker Whisky Atlantic Challenge. In totaal nemen er zeven soloroeiers deel. Als Carl eind januari, begin februari aankomt in op het Caribische Antigua, zal hij de eerste Belg zijn die daarin geslaagd is. Wereldwijd lukte het nog maar 80 mensen om de tocht in hun eentje te klaren. Het avontuur volgen kan op www.atlanticjourney.be.