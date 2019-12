Panamarenkohuis mogelijk begin volgend jaar opnieuw te bezoeken ADA

24 december 2019

14u28 0 Antwerpen Wie het Panamerenkohuis wil bezoeken moet nog even geduld hebben. Door stormschade van begin dit jaar is het huis niet toegankelijk. Het M HKA, dat het huis beheert, hoopt begin 2020 opnieuw rondleidingen te kunnen organiseren.

Het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) hoopt in het voorjaar 2020 het Panamarenkohuis opnieuw te kunnen openstellen voor het publiek. De kunstenaar schonk zijn huis en atelier in de Seefhoek in 2007 aan het M HKA en tot voor kort kon je dat elke zaterdag bezoeken.

Maar het noodweer begin dit jaar maakte daar een einde aan omdat het huis heel wat schade opliep. Intussen wordt hard gewerkt om de stormschade te herstellen om het huis opnieuw open te stellen aan het publiek.

Intussen kan je in de vaste collectie van het museum twee werken van Panamarenko bewonderen: de ‘Prova car’ en de ‘Zwitserse fiets’, beide gemaakt in 1967, en bij beide primeert de poëzie op de techniek.

De kunstenaar overleed onverwachts op 14 december.