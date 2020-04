Exclusief voor abonnees Palliatief verpleegkundige Tine (32) getuigt: “Mensen die nog een paar dagen te leven hebben, zien hun kleinkinderen niet meer” Jan Aelberts

08 april 2020

14u33 0 Antwerpen Patiënten op de palliatieve afdelingen in ons land mogen elke 24 uur maar maximaal twee bezoekers ontvangen. Dat betekent dat afscheid nemen ook kiezen is. “Eén van onze patiënten had nog maar een paar dagen”, vertelt Tine Wouters (32), verpleegkundige bij Coda Hospice in Wuustwezel. “Haar vader kon op bezoek komen, haar zussen heeft ze niet meer gezien.”

De palliatieve dienst waar Tine werkt, is verbonden aan het Brasschaatse AZ Klina. Patiënten worden er met veel liefde door zorgverleners en vrijwilligers begeleid in hun laatste weken en dagen. Maar ook daar primeert de veiligheid. Kleinkinderen mogen niet meer komen zwaaien naar oma of opa, sommige patiënten moeten kiezen: wie zien ze nog wel, wie niet meer. En toch. “Toch kan zo’n afscheid nog altijd mooi zijn”, zegt Tine, al 9 jaar palliatief verpleegkundige. “Vorige week nog kwam een dochter twee piepkleine madeliefjes brengen. Ze waren geplukt door haar zoontje en dochtertje. Voor oma.”

Wat is er in de palliatieve zorg veranderd sinds deze lockdown?

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Toon extra opties

De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen