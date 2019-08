Pakket met verdacht poeder afgeleverd aan politiekantoor Schoten: civiele bescherming ter plaatse Jan Aelberts

05 augustus 2019

15u31 78 Antwerpen Het politiekantoor van Schoten op het Gasketelplein heeft vanmiddag een pakket ontvangen met daarin een verdacht poeder. Er werd een perimeter ingesteld. De civiele bescherming is ter plaatse en onderzoekt de zaak.

“Het pakket is niet bedoeld voor ons, maar werd hier afgeleverd door de postbode omdat er een verdacht poeder uit kwam”, zegt Kristel Wouters van de politie van Schoten. “Onderzoek zal moeten uitwijzen wat voor poeder het is. Voor wie het pakket wél bedoeld is, kunnen we momenteel niet zeggen. Het politiekantoor moest niet ontruimd worden. Wellicht weten we morgen meer over de inhoud van het pakket en de bestemmeling.” Voor het kantoor aan het Gasketelplein werd een perimeter ingesteld.