Pakkende herdenking van bevrijding én littekens van oorlog: “Het is mijn plicht om te blijven getuigen” Philippe Truyts

08 september 2019

17u39 0 Antwerpen “Nu sommigen de tragedie van de oorlog blijven ontkennen, zie ik het als een blijvende plicht om te getuigen.” Regina Sluszny, die drie jaar ondergedoken leefde bij een niet-Joods gezin, leverde op de herdenkingsplechtigheid van 75 jaar bevrijding een pakkende getuigenis. Met ons vorstenpaar op de tribune kwamen onder meer ook burgemeester Bart De Wever en Randolph Churchill, achterkleinzoon van de befaamde Britse politicus, aan het woord.

Regina Sluszny is voorzitster van de organisatie ‘Het Ondergedoken Kind’. Ze prees de enorme moed van de Belgische helden die meer dan 6.000 Joodse kinderen uit de handen van de nazi’s hebben gehouden én de kans gegeven een nieuw leven na de oorlog op te bouwen.

“Zelf was ik een gelukkig meisje in de oorlog. Ik was amper drie toen Anna en Charles me in Hemiksem opvingen. Met een Vlaamse voornaam en blond haar vermoedde niemand dat ik Joods was. Charles bracht voedsel naar mijn ouders op wel 15 onderduikadressen. Na de oorlog ben ik herenigd met vader en moeder. Helaas hebben de meeste ondergedoken kinderen hun ouders nooit meer teruggezien.”

Koesteren

Bart De Wever eerde alle geallieerden, ook de Russen, die ons van de naziterreur hebben bevrijd. Ook het verzet kreeg lof van de burgemeester. “Het is nu aan de jongere generaties om de geleerde lessen en duurbevochten vrijheid te koesteren. In plaats van oorlog te voeren, moeten we ernaar streven om van onze vijanden onze vrienden te maken.”

Randolph Churchill vertelde hoe zijn befaamde overgrootvader bij het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 naar Antwerpen kwam. Vergeefs trouwens, want ook de Britten moesten zich achter de IJzer terugtrekken. Hij vroeg daarnaast meer erkenning voor het enorme belang van de Slag om de Schelde in de herfst van 1944.

Ontmenselijking

Harry De Neve, voorzitter van de Confederatie van Politiek Gevangenen, sprak over het afschuwelijk lot dat opgepakte verzetslieden wachtte. “Het naziregime industrialiseerde de ontmenselijking van gevangenen. Na de oorlog hebben de overlevenden niet de nodige ondersteuning gekregen. De trauma’s wogen velen té zwaar.”

Prof. dr. Walter Peeters, voorzitter van de International Space University, getuigde over zijn vader. Die maakte op 16 december 1944 in cinema Rex de dodelijkste inslag van een V-bom mee en overleefde wonderwel.

De koning legde, geassisteerd door twee scouts van Impeesa uit Deurne, tot slot nog bloemen neer bij het oorlogsmonument in het Stadspark.