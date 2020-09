Pak meer studenten aast op job in chemie: 34 procent meer inschrijvingen in zevende jaar TSO Philippe Truyts

07 september 2020

16u21 0 Antwerpen Het moet als muziek in de oren klinken van de chemische industrie in Antwerpen: de studierichting Chemische Procestechnieken in het zevende jaar TSO breekt alle records. Er hebben zich 34 procent meer studenten ingeschreven dan vorig schooljaar. Iets meer dan de helft van de 221 studenten kiest voor duaal leren, waarbij de helft van de lestijd zich afspeelt op een werkvloer.

Liefst vijf van de tien Vlaamse scholen die Chemische Procestechnieken aanbieden, liggen in de stad Antwerpen of in de rand ervan. Nieuwkomers zijn avAnt Antwerpen en PTS Boom. In het PITO in Stabroek, Stella Maris in Merksem en Don Bosco in Hoboken stond het al langer op het studieprogramma. Chemische Procestechnieken leiden je op tot procesoperator in de chemie- en de farma-industrie. In die job zorg je ervoor dat alle processen in een fabriek goed en veilig verlopen.

Opgewaardeerd

Antwerpen heeft de grootste petrochemische cluster van Europa. Goed opgeleide technici zijn gegeerd. “We tellen nu over de tien scholen 221 studenten, tegenover 165 vorig jaar”, zegt Gert Verreth, woordvoerder van Essenscia, federatie van de chemische nijverheid. “Voor duaal leren is de stijging van het aantal inschrijvingen in verhouding nog forser: van 66 naar 113. Procesoperator is een knelpuntberoep. Dat TSO minder aanzien had, speelde een rol. Tien jaar geleden hadden we viermaal minder leerlingen. Dankzij het duaal leren is de opleiding opgewaardeerd. Je leert in dat extra jaar middelbaar al doende op de werkvloer in een hoogtechnologische en realistische werkomgeving. Tien procent van de studenten zijn meisjes.”

Klimaatuitdaging

Het merendeel van de studenten van het zevende jaar gaat na het behalen van zijn diploma meteen aan de slag. Een kleiner deel kiest voor hoger onderwijs. Essenscia wijst er trouwens op dat ook in coronatijden bedrijven zich inspannen om intensieve stages aan te bieden. In Antwerpen stoot je op bekende namen als BASF, Evonik, Agfa-Gevaert, ExxonMobil, Ineos en Lanxess. “Jongeren ontdekken dat dit een sector is die in de klimaatuitdaging en de aanpak van het coronavirus een sleutelrol speelt”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van Essenscia. “Ook in moeilijke economische omstandigheden liggen hier veel jobkansen.”

Een online beurs duaal leren loopt tot 25 september: www.duaallerencpt.be