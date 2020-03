Paashaas verstopt eitjes in Antwerpse zwembaden JAA

03 maart 2020

10u17 0 Antwerpen Paaseitjes rapen doe je niet enkel in de tuin. De paashaas verstopt zijn eitjes dit jaar ook in het zwembad. Op woensdag 1 april om 13.30 uur kunnen de kinderen op zoektocht in één van de Antwerpse zwembaden.

Kinderen tot 12 jaar kunnen die dag paaseitjes komen opduiken in alle stedelijke zwembaden. Na de zwembeurt krijgen zij ook een zakje echte eitjes mee naar huis. Ouders betalen enkel de normale toegangsprijs. De Paasplons vindt plaats in zwembad Arena in Deurne, zwembad De Schinde in Ekeren, zwembad Groenenhoek in Berchem, zwembad Park van Merksem in Merksem, zwembad Plantin Moretus in Borgerhout, zwembad Ieperman in Wilrijk, zwembad Sorghvliedt in Hoboken en zwembad Wezenberg in Antwerpen.