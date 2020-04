Gesponsorde inhoud Paashaas deelt eitjes uit in Stadspark PhT

10 april 2020

15u27 0 Antwerpen Leuke verrassing voor de kinderen die op Goede Vrijdag met hun ouders in het Stadspark waren: een paashaas deelde er een heleboel chocoladen eitjes uit. Mét respect voor de social distancing. Paashaas van dienst was Stan D’Haese van de Pioniers, de kinderbeweging van de PVDA. “Onze jeugdkampen zijn geschrapt. Als je geen tuin hebt, is wat afleiding broodnodig.”

“Kijk de paashaas!” Er zijn van die jobs die ook in coronatijden overeind blijven én de ellende wat verzachten. Stan D’Haese: “We hebben echt niets aan het toeval overgelaten. Een medewerkster van het PVDA-secretariaat heeft alle eitjes veilig ingepakt. Op ronde door het Stadspark legden we het lekkers op het gras, zodat de kinderen de chocola konden oprapen.”

Uitdaging

De Pioniers brengen normaal jongeren van over heel het land samen. “We zorgen ervoor dat kinderen uit minder gegoede gezinnen kunnen deelnemen en zich bij ons thuisvoelen. In deze coronatijden proberen we op een andere manier ontspanning te brengen. Elke dag plaatsen we op onze Facebookpagina een plezierige uitdaging”, vertelt D’Haese. “Binnenkort doen we met de Wilrijkse PVDA-werking een livestream poppenkast.”

De politie kwam even controleren, maar liet verder begaan.