Paarse viooltjes en regenboogvlag aan Oudaan tegen haatmisdrijven Sander Bral

05 augustus 2020

16u25 0 Antwerpen Geen uitbundige festiviteiten dit jaar tijdens de Antwerp Pride maar wél meer dan ooit aandacht voor haatmisdrijven en geweld op basis van afkomst, seksuele geaardheid of religie. “Een boodschap die de politie enkel maar kan steunen, en daarom kleurt de Oudaan vandaag paars.”

Sinds woensdag verschijnen er in de stad hier en daar paarse viooltjes van de Britse kunstenaar Paul Harfleet. De bloemetjes staan symbool voor haatmisdrijven omdat het Engelse woord voor viooltje ‘pansy’ ook als scheldwoord wordt gebruikt in de betekenis van mietje of nicht. De viooltjes verschijnen dan ook niet toevallig op plaatsen waar holebifoob en transfoob geweld werd gepleegd.

“Slechts 20%”

“Ook wij werken mee aan de campagne”, klinkt het bij de lokale politiezone Antwerpen. “Medewerkers van de dienst diversiteit plantten twintig paarse viooltjes op de politietoren aan de Oudaan. Het cijfer twintig verwijst naar de slechts twintig percent van het vermoedelijke aantal haatmisdrijven waarvan aangifte wordt gedaan bij de politie. Door deze campagne moedigen we slachtoffers van holebi- of transfobe misdrijven aan om de stap naar de politie te zetten.”

In hun podcast benadrukt de politie nog eens het belang van aangifte na haatmisdrijven.