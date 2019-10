Overzichtstentoonstelling van Broodthaers is primeur voor M HKA ADA

03 oktober 2019

18u08 1 Antwerpen Het M HKA heeft Soleil Politique een primeur beet. Voor de eerste keer kan je er een overzichtstentoonstelling van kunstenaar Marcel Broodthaers bewonderen. Vanuit een Antwerps oogpunt, of wat had u gedacht?

De kunstwerken van Marcel Broodthaers reizen de wereld rond. Zo zijn zijn schilderijen te zien in het MoMA in New York en het Museo Reina Sofía. Maar Antwerpen ontbrak nog. Zonde, moet het M HKA gedacht hebben en daarom presenteert het museum nu Soleil Politique, de eerste overzichtstentoonstelling van de Belgische sleutelkunstenaar .

Antwerps vertrektpunt

Anders dan de andere tentoonstellingen van Broodthaers focust Soleil Politique op de kunstenaar vanuit een Antwerps vertrekpunt met Wide White Space Gallery. De tentoonstelling wil een omvattend beeld geven van de breedte aan thematieken, media- en presentatiestrategieën van Broodthaers. Zo zal voor de eerste keer ooit zijn majestueuze Décor: A conquest by Marcel Broodthaers (1975) in ons land te zien zijn, een genereuze bruikleen van de V–A–C Foundation uit Moskou. Tegelijkertijd toont de expo zelden of nooit tentoongestelde werken en documenten die werden gevonden tijdens het voorbereidend onderzoek.

Soleil Politique benadert Broodthaers’ oeuvre vanuit het idee dat kunst altijd politiek is, en dat politiek een constant onderhandelen is zonder slotsom. Dit statement voor complexiteit begint wanneer Broodthaers rond 1967 het woord opnieuw laat interfereren met zijn visueel werk, en woorden of tekst presenteert in verschillende contexten.

Marcel Broodthaers, geboren in 1924 als enige zoon van een Vlaamse maître d’hôtel en een Waalse moeder, is een van de reuzen uit de kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw. Sinds zijn overlijden in januari 1976 probeert men vat te krijgen op de complexe en humoristische kunstenaar die Broodthaers was. Die fascinatie is uitgemond in een rijk discours, een internationale vertegenwoordiging van zijn werk in belangrijke openbare collecties en retrospectieve tentoonstellingen.

De tentoonstelling loopt nog tot en met 19 januari 2020.