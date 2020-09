Overzichtstentoonstelling ‘Stephan Vanfleteren - Present’ nog tot 13 september te bezichtigen: FOMU uitzonderlijk open tot 21 uur ADA

03 september 2020

De overzichtstentoonstelling van fotograaf Stephan Vanfleteren komt aan zijn einde. Op 13 september sluit de expo de deuren. De laatste dagen van de expo zal het FOMU daarom op vrijdag, zaterdag en zondag uitzonderlijk open zijn tot 21 uur.

Al sinds oktober neemt fotograaf Stephan Vanfleteren het FOMU over met zijn overzichtstentoonstelling ‘Stephan Vanfleteren - Present’. Meer dan 140.000 bezoekers kwamen de foto’s bewonderen en daarmee is de tentoonstelling een van de meest succesvolle ooit voor het museum. Maar op 13 september sluit de expo onherroepelijk de deuren. De laatste 2 weken van de expo is het FOMU op vrijdag, zaterdag en zondag uitzonderlijk open tot 21 uur.

‘Present’ is de eerste grote overzichtstentoonstelling van de gerenommeerde Belgische fotograaf. Bij het grote publiek is hij vooral bekend om zijn indringende zwart-witportretten, maar de voorbije decennia leverden een brede waaier aan journalistieke, documentaire en artistieke fotografie. In deze tentoonstelling krijgen zowel de iconische beelden als de ongekende parels een plaats, en wordt de evolutie in Vanfleterens oeuvre zichtbaar.

Een selectie uit de nieuwe reeks Corona Walks, die Stephan Vanfleteren maakte tijdens de lock down, werd einde juni toegevoegd aan de expo. Bij valavond trekt hij naar de zee, de duinen, het bos of de polders. Geen haast, het gewone leven staat toch stil. De tocht eindigt altijd in het duister. Deze foto’s zijn het antwoord van de fotograaf op de pandemie die tijdens de overzichtstentoonstelling ‘Present’ uitbrak.

Op 13 september sluit de expo ‘Stephan Vanfleteren - Present’ onherroepelijk haar deuren. Wil je het FOMU bezoeken dan moet je vooraf online een ticket kopen voor een bepaalde datum en uur via tickets.fomu.be.