Overzichtstentoonstelling fotograaf Stephan Vanfleteren verlengd wegens succes BJS

14 januari 2020

17u21 0 Antwerpen ‘Present’, de overzichtstentoonstelling van de gerenommeerde fotograaf Stephan Vanfleteren in het Antwerpse fotomuseum FOMU, wordt wegens succes verlengd tot 19 april 2020.

‘Present’ is de eerste grote overzichtstentoonstelling van Stephan Vanfleteren. Bij het grote publiek is hij vooral bekend om zijn indringende zwart-witportretten, maar de voorbije decennia leverden een brede waaier aan journalistieke, documentaire en artistieke fotografie. In deze tentoonstelling krijgen zowel de iconische beelden als de ongekende parels een plaats, en wordt de evolutie in Vanfleterens oeuvre zichtbaar.