Overzichtsexpo van Marcel Broodthaers met nooit vertoonde werken

BJS/BLG

03 oktober 2019

16u50 0 Antwerpen In het Museum voor Hedendaagse Kunst (M HKA) in Antwerpen start vrijdag een overzichtstentoonstelling rond de Belgische kunstenaar Marcel Broodthaers. “Soleil Politique” focust op de kunstenaar vanuit een Antwerps vertrekpunt en bevat nooit tentoongesteld werk dat werd gevonden tijdens het voorbereidend onderzoek.

Broodthaers, die overleed in 1976, was dichter en beeldend kunstenaar en staat in binnen- en buitenland bekend als een van de belangrijkste kunstenaars van de 20ste eeuw. De voorbije jaren was een rondreizende tentoonstelling over Broodthaers te zien in onder meer New York, Sofia en Madrid, maar in het M HKA gaat een eigen project door.

“Soleil Politique” kijkt naar Broodthaers’ werk vanuit een Antwerps standpunt. In Antwerpen werd zijn werk in de jaren 1960 en 1970 tentoongesteld in de Wide White Space Gallery, een galerij op de hoek van de Schildersstraat en de Plaatsnijdersstraat.

“Décor: A conquest by Marcel Broodthaers”, een van zijn laatste installaties, zal voor het eerst in België te zien zijn. Tegelijkertijd toont de expo zelden of nooit tentoongestelde werken en materiaal dat werd gevonden tijdens het voorbereidend onderzoek.

De tentoonstelling loopt tot midden januari.