Overvallers knevelen uitbaatster (60) van ijssalon Tropical in Antwerpen CVDP

28 oktober 2019

12u49 6 Antwerpen Maandagochtend rond 5 uur pleegden gemaskerde mannen een overval op ijssalon Tropical in de Hoogstraat in Antwerpen.

Vier gemaskerde mannen kwamen in de keuken via het raam van de eerste verdieping van een aanliggend hotel. Ze knevelden uitbaatster Vera Parmentier (60) die op dat moment alleen aanwezig was en zochten naar cash geld. Toen een vriendin op dat moment langskwam om te helpen kuisen, hoorde ze iets verdacht en belde ze naar Vera. Door het afgaan van Vera’s gsm sloegen de overvallers in paniek en vluchtten ze met de buit op zak.

“De politie doorzocht de buurt zonder succes. Ook het labo en de lokale recherche kwamen ter plaatse voor een onderzoek”, vertelt Willem Migom van de Antwerpse politie. “De uitbaatster van het ijssalon raakte lichtgewond door de vele slagen die ze moest incasseren.”

Ijssalon blijft geopend

Ondanks de overval van deze ochtend is ijssalon Tropical vandaag geopend. Zaakvoerder Ginger Parmentier (40) vervangt zijn moeder die nog erg onder de indruk is van de feiten. “Er werden hier regelmatig deuren geforceerd, maar het is de eerste keer dat ze echt zijn binnen geraakt”, vertelt hij. De overvallers gingen aan de haal met de opbrengt van de hele week.