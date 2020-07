Overvaller in Armani-pak krijgt 12 jaar cel voor zes gewapende overvallen op juweliers Patrick Lefelon

10u49 0 Antwerpen Twee kopstukken van een Parijse bende overvallers zijn veroordeeld tot 12 jaar cel. Een derde kreeg 10 jaar cel. De bende pleegde zes overvallen met geweld waarvan vijf op juweliers in Brussel, Westerlo, Lokeren, Sint-Niklaas en Antwerpen. Eén bendelid wordt geïnterneerd omdat hij een home-invasion op zijn eigen ouders in Schoten in elkaar stak.

Het plan van de bende stak goed in elkaar: eerst een half miljoen euro verdienen aan overvallen op juweliers en met dat startgeld een drugslijn uit Zuid-Amerika opstarten.

De zes overvallen dateren allemaal uit de periode 2013-2014. Waarom moest het tot 2020 duren voor de tien bendeleden in Antwerpen voor de rechter verschenen? De reden is de drugsplannen van de kopstukken Yohan Belunne en Adolphe Steeve. Deze twee Afrikaanse mannen uit Parijs zijn in Frankrijk veroordeeld tot 4 jaar cel voor hun pogingen om een drugssmokkel uit Zuid-Amerika op te zetten. De plannen zijn niet verder geraakt dan wat voorbereidingen. Adolphe Steeve werd zopas overgeleverd door Frankrijk. Zijn kompaan Yohan Belunne is onvindbaar. De mannen moesten zich in Antwerpen verantwoorden voor de overvallen op de juweliers en een zakenman, meestal met verschillende kompanen.

Tip via telefoon

De meest bizarre overval vond op 25 maart 2014 plaats in de Zilvervosdreef in Schoten bij een Georgische zakenman. Zijn zoon Dmitriy T. had in de gevangenis gezeten en enkele celgenoten geronseld om zijn eigen familie te overvallen of te vermoorden. De zoon meende dat zijn ouders niet zijn echte ouders waren. De jongeman gaf de geïnteresseerden plannen van de woning in Schoten en van het kantoor van zijn vader in Brasschaat. Een dag voor de overval verwittigde ex-gevangene Kurt V. de familie van de plannen. De familie geloofde er niets van. De dag nadien stormde een driekoppige bende toch de villa in Schoten binnen en ging er met de kluis vandoor.

De zoon van de familie werd gearresteerd en bekende de opdrachtgever te zijn. Wie de uitvoerders waren, kon hij niet zeggen. Hij had zijn plan aan te veel verschillende gevangenen doorverteld. De jongeman, Dmitriy T., was volgens de openbare aanklager mentaal gestoord en wordt best geïnterneerd.

“Rondlopen in Armani”

Het signalement van de vluchtwagen, een Range Rover Evoque, leidde de speurders naar Loïc Pradel en het schuiladres van de bende in de Verbondstraat in Antwerpen. Bij een inval vond de politie er een iPad. Het toestel was gebruikt om adressen en stratenplannen van juweliers te zoeken. Loïc Pradel werd in Spanje gearresteerd. De man leefde er rijkelijk. Hij liep rond in Armani en Dolce&Gabana en had een horloge van 20.000 euro om. De man leefde nochtans van een uitkering. Na de arrestatie van Loïc P. werd ook de rest van de organisatie opgepakt. Er waren de kopstukken Yohan Belunne en Adolphe Steeve, en dan een hele reeks aan medeverdachten die onderdak verschaften, auto’s hielpen stelen of de buit opkochten.

De Antwerpse rechtbank veroordeelde Yohanne Belunne en Loïc Pradel tot 12 jaar cel. Steeve Adolphe krijgt 10 jaar cel. De zoon Dmitriy T. die de home-invasion op zijn ouders bestelde, wordt geïnterneerd. De andere verdachten liepen straffen op van 1 tot 4 jaar. De rechtbank beval de onmiddellijk aanhouding van de kopstukken.

Aan de burgerlijke partijen moeten de gangsters in totaal een schadevergoeding van 250.000 euro betalen.

Zes overvallen

*25 maart 2014, Schoten: Een home-invasion bij een Georgische zakenman in de Zilvervosdreef. De dieven gaan er met de kluis vandoor.

*13 december 2013: een juwelier op het Koning Astridplein wordt overvallen : overval op een juwelier op het Koning Astridplein. De man laat zich niet doen en geeft de overvaller een pak slaag. Zijn kompaan die buiten op wacht stond, komt helpen en kan juwelen ter waarde van 10.000 euro meenemen.

*15 januari 2014: een overval op juwelier Bulteel in de Parkstraat in Sint-Niklaas. De zaakvoerder wordt vastgebonden op de eerste verdieping maar kan omstaanders waarschuwen. Eén van de overvallers heeft zich verkleed als vrouw. Er wordt een hele reeks juwelen, vooral ringen gestolen.

*29 maart 2014: Overvallers dringen binnen bij juwelier Claeyé op de Markt in Lokeren. De vrouw van de zaakvoerder wordt overmeesterd. Haar man komt wat later de zaak binnen en wordt vastgegrepen. “Rustig, rustig. Toon me waar het geld is, want anders ga ik u slaan.” De daders vluchten in een Range Rover Evoque. De buit bedroeg minstens 160.000 euro.

*25 februari 2014: De gangsters overvallen Maison de La Perle in Brussel. Een koppel komt binnen en vraagt de trouwringen te zien. “Dit is een mooie”, zegt de man. Dat is het codewoord, waarop de vrouw haar handtas pakt en een pistool bovenhaalt. De buit wordt geschat om ruim 300.000 euro.

*17 maart 2014: Juwelierster Marijke De Busser in Westerlo wordt overvallen. Zij wordt samen met haar moeder en haar dochter in het toilet opgesloten. De buit bedroeg minstens 108.000 euro.

*9 maart 2014: Twee bendeleden maken een proefrit met Mercedes bij een particuliere verkoper. Aan het einde van de rit zegt één bendelid: “Ik hoor iets aan de motor, doe de motorkap eens open.” De eigenaar doet dat, maar krijgt dan een klap en de mannen gaan er met de auto vandoor.

*18 november 2013: De mannen proberen op een parking langs de E19 in Perwez een chauffeur de sleutels van Porsche Cayenne af te pakken. De man verweert zich en roept om hulp. De mannen gaan ervandoor.

*28 januari 2014: In de Spar-supermarkt in Geel betaalt een bendelid met een vals briefje van 20 euro.