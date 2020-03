Overvaller die juwelierster met dood bedreigde, veroordeeld tot vijf jaar cel Belga/PLA

30 maart 2020

13u30 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Moshe Z. (52) veroordeeld tot vijf jaar cel voor een gewapende overval op een juwelier in de Antwerpse diamantwijk. De zaakvoerster had daarbij rake klappen gekregen. Igor D. (40), die op uitkijk stond, kreeg vijf jaar cel, waarvan veertig maanden effectief en de rest met uitstel.

De overval gebeurde op 31 juli 2019 in de Vestingstraat. Een man die later geïdentificeerd werd als Moshe Z., kwam rond de middag de juwelierszaak binnen. Hij zette de zaakvoerster een revolver tegen het hoofd. “Alles geven of dood gaan”, zei hij. Om zijn dreigement kracht bij te zetten, sloeg hij haar enkele malen met het wapen op het hoofd. Hij deed haar ook handboeien om.

Volgens het slachtoffer griste hij drie ringen van de toonbank en trok hij ook een ring van haar vinger. De totale omvang van de buit bedroeg meer dan 60.000 euro. Moshe D. sloeg daarna op de vlucht. Enkele arbeiders van Fluvius, die op het gegil van het slachtoffer waren afgekomen, probeerden hem nog tegen te houden. Moshe D. richtte het wapen op hen en zei dat ze moesten weggaan, want anders zou hij op hen schieten. Hij gooide de revolver wat verderop in een vuilnisbak.

Ook Igor D., die op uitkijk had gestaan, nam de benen. Hij kon nog diezelfde dag gearresteerd worden in een hotel in Antwerpen. Moshe Z. werd een dag later op de luchthaven van Schiphol in de boeien geslagen. Hij had nog drie van de gestolen ringen op zak.

Igor D. verklaarde dat hij in Israël geronseld werd voor een job waarmee hij 10.000 euro kon verdienen. Hij kreeg te horen dat het om een geënsceneerde overval op een juwelier zou gaan om de verzekering op te lichten. De zaakvoerster zou ervan op de hoogte zijn. Hij zou pas later beseft hebben dat het om een échte overval ging.

Moshe Z. beweerde dan weer dat hij in opdracht van Igor D. handelde, die hem 10.000 euro beloofd had. Hij bekende dat hij de zaakvoerster geslagen had, omdat ze begon te gillen. De vijftiger ontkende dat hij een ring van haar vinger had getrokken.

De beklaagden moeten aan de zaakvoerster, haar bvba en de verzekering bijna 37.000 euro aan schadevergoedingen betalen en dat bedrag kan nog verder oplopen.