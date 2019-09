Oversteekplaatsen op en rond Leopold de Waelplaats krijgen beton of asfaltlaagje ADA

17 september 2019

15u57 0 Antwerpen De oversteekplaatsen op en rond de Leopold de Waelplaats krijgen een upgrade. De verouderde kasseien worden vervangen door asfalt of beton om de toegankelijkheid te verbeteren.

Het district Antwerpen gaat onderzoeken of het de kasseien aan de oversteekplaatsen op en rond de Leopold de Waelplaats kan vervangen door beton of asfalt. Nu liggen die oversteekplaatsen er erg slecht bij en dat is vooral een probleem voor mensen met een rollator of een rolstoel.

“We zullen nu advies vragen aan onder andere Erfgoed omdat het hele plein natuurlijk is ingericht volgens een totaalconcept waarbij ook het museum hoort. Erfgoed zal nagaan of asfalt of beton de beeldvorming niet aantast. Daarnaast moeten we ook met De Lijn rond de tafel zitten omdat ook de tram daar passeert en we moeten de sporen natuurlijk vrijwaren”, vertelt districtsburgemeester Paul Cordy. Hierdoor is het moeilijk in te schatten wanneer de werken van start gaan.

Het waren raadsleden Annemie Demeyer (N-VA) en Christophe Wuyts (Open vld) die de kat de bel aanbonden. Zij wonen in de buurt en stelden zelf de slechte staat vast en hoorden ook andere buurtbewoners klagen over de toestand van de oversteekplaatsen. Het districtsbestuur keurde de werken unaniem goed tijdens de districtsraad.