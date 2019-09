Overslagplatform aan Asiadok bedient Antwerpse bouwwerven van water BJS/BLG

20 september 2019

15u17 0 Antwerpen Aan het Asiadok-Westkaai op het Antwerpse Eilandje is vrijdagmiddag een nieuw overslagplatform geopend. Het proefproject, dat over een periode van minstens een jaar loopt, is bedoeld om bouwwerven in de omgeving te voorzien van bouwmaterialen die over het water worden aangevoerd.

De Antwerpse mobiliteitsknoop is voor de bouwbedrijven in de ruime regio een nog groter probleem dan voor de meeste andere weggebruikers, omdat het voor hen minder evident is om buiten de spits materialen aan te voeren. “Het Antwerpse wegennet is oververzadigd, maar op onze waterwegen is wel nog plaats”, geeft schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) aan. “We zijn met de stad op zoek gegaan naar ondernemers die niet bij de pakken willen blijven zitten en willen meedenken hoe we via deze weg de bereikbaarheid van de binnenstad kunnen verbeteren. We zijn benieuwd naar de resultaten.”

Ook bouwafval

De stad lanceerde een marktoproep, waar de tijdelijke maatschappij AMB als winnaar uit de bus kwam. Het gaat om een samenwerking tussen rederij Blue Line Logistics en bouwmaterialenhandelaars J. Janssens en De Rycke. Die laatsten zullen het overslagplatform gebruiken voor hun eigen activiteiten, maar ook andere bedrijven zijn welkom. De initiatiefnemers hopen 40 vrachtwagenbewegingen per week te kunnen vermijden. Er zullen trouwens niet alleen materialen worden aangevoerd, er zal ook bouwafval worden afgevoerd en er wordt opslagruimte voorzien.

AMB stond zelf in voor de finanicering van het platform, de stad geeft wel de grond gratis in concessie. Als het project een succes blijkt, komt er mogelijk op een andere locatie een groter en meer structureel overslagplatform.