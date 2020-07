Overrompeling in Antwerpse triageposten, gesloten posten openen opnieuw de deuren ADA

22 juli 2020

16u35

Bron: Belga 0 Antwerpen Ook woensdag was er weer sprake van een overrompeling van de triageposten in Antwerpen. Dat is vernomen van Greet Van Kersschaever, ondervoorzitster van huisartsenvereniging Domus Medica. Maar ook in vele andere posten lijkt er steeds meer drukte te ontstaan.

Domus Medica verzamelde gegevens bij verschillende triageposten, verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat evenwel voorlopig slechts om zeer partiële gegevens, klinkt het. Vooral in Antwerpen is er ook woensdag weer een overrompeling, zegt Van Kersschaever. Verder in de provincie Antwerpen, in Lier, is het “zeer druk”.

In de triageposten worden patiënten fysiek onderzocht op het nieuwe coronavirus, nadat ze zich eerst telefonisch gewend hebben tot hun huisarts, die hen doorverwezen heeft. De triageposten werden in eerste instantie in maart opgericht, bij de eerste coronagolf, maar vanwege de dalende besmettingscijfers waren verschillende posten na verloop van tijd weer dichtgegaan. Ondertussen heropenen de triageposten weer.