Overlijden van Jean-Pierre betekent meteen ook einde voor legendarische kruidenierszaak: “Hij was dé drijvende kracht” Jonathan Bernaerts

21 juni 2019

17u32 1 Antwerpen “Ik zie niet hoe we de zaak kunnen verderzetten. Jean-Pierre was dé drijvende kracht.” Dat zegt Christel, de zus van Jean-Pierre, twee dagen na het plotse overlijden van de legendarische kruidenier. Jean-Pierre wordt op zaterdag 29 juni in de Sint-Antoniuskerk op de Paardenmarkt begraven.

De verslagenheid bij de familie van Jean-Pierre is enorm. “We kunnen nog altijd niet geloven dat hij er niet meer is”, reageert Christel, Jean-Pierres zus, aangeslagen. “Jean was altijd opgewekt. Elke dag had hij een glimlach op zijn gezicht. We zullen hem zó missen.”

Na de plotse dood van Jean-Pierre woensdag – hij overleed na hartfalen – is de bekende kruidenierszaak aan de Grote Kauwenberg, pal tegenover de hoofdingang van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen, niet meer opengegaan. Aan de deur prijkt een bordje met de boodschap: “Wegens familiale omstandigheden zal de winkel voor onbepaalde tijd gesloten zijn.”

“Totaal van slag”

Volgens Christel is het nu einde verhaal voor de kruidenierszaak. “Ik heb geen glazen bol, maar ik zie niet hoe we de zaak kunnen verderzetten”, zegt ze. “Jean-Pierre was dé drijvende kracht. Hij stuurde mijn vader, die er al 87 is aan, en mijn zus en broer, beiden in de zestig, aan. Het is véél te vroeg om te zeggen wat er dan wél met de zaak moet gebeuren. We zijn nu nog totaal van slag en moeten nog zoveel regelen.”

Jean-Pierre, J.P. voor de vrienden, was een begrip in de Antwerpse universiteitsbuurt. Hij hiel al vier decennia lang zijn winkeltje open aan de Grote Kauwenberg, pal tegenover de hoofdingang van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Zijn spotgoedkope prijzen - drankjes aan inkoopprijs en verse plakjes cake aan 1 euro - maar ook zijn entertainment trokken doorgaans lange rijen studenten, tot op de stoep. Op een heel droge manier kon Jean-Pierre als een volleerd marktkramer élke verkoop stofferen van een babbeltje.

Het plotse overlijden van Jean-Pierre ging dan ook als een schokgolf door de universiteitsgemeenschap. Aangeslagen studenten legden vrijdag bloemen neer voor het kruidenierszaakje. Ook op sociale media regende het steunbetuigingen. “Rust zacht J.P. Enkele weken geleden nog de lekkerste cake bij jou gehaald”, schreef iemand. “Een groot verlies in Antwerpen”, vond een oud-student. “Ik maakte altijd speciaal een omweg om bij Jean-Pierre een broodje te halen.”

Herman Van Goethem, de rector van de Universiteit Antwerpen, kwam gisteren al met een reactie op het overlijden van Jean-Pierre. Hij noemde het “een groot verlies voor de universiteit”. “Toen ik midden jaren zeventig aan de universiteit studeerde was Jean-Pierre er al. Met zijn flauwe mopjes en zijn heerlijke broodpudding was hij werkelijk een legendarisch figuur.”

Van Goethem prees de winkelier ook als een “handige zakenman”. “Jean-Pierre heeft zijn eenvoudige kruidenierszaakje van destijds omgebouwd tot een dynamische zaak die precies inspeelt op de noden van onze studenten. Dat is bewonderenswaardig.”

De uitvaart van Jean-Pierre vindt plaats op zaterdag 29 juni om 11 uur in de Sint-Antoniuskerk op de Paardenmarkt begraven. “Iedereen is welkom, net zoals in de winkel ook altijd iedereen welkom was”, zo laat de familie nog weten.