Overlijden Max Meijer (23) was stom ongeluk: “Geen sprake van misdrijf” Jan Aelberts

13 januari 2020

16u32 34 Antwerpen Max Meijer (23) uit het Nederlandse Ossendrecht is verdronken na een stom ongeluk. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is geweest van een misdrijf. Dat meldt het parket van Antwerpen.

Het lichaam van Max Meijer werd afgelopen vrijdag opgemerkt door een voorbijganger bij de Royerssluis, omdat zijn lichaam was boven komen drijven. Daarop werd meteen een onderzoek gestart. “Hieruit blijkt dat er geen sprake is geweest van een misdrijf”, zegt een woordvoerder van het parket. “Hij kwam om het leven door verdrinking.”

Er volgt nog een kort toxicologisch onderzoek, waarna de resultaten aan de familie worden overhandigd. “Wat er precies is gebeurd die avond met Max Meijer, blijft onbeantwoord”, laat het parket weten. “Wel is het duidelijk dat er geen sprake is van kwade opzet, wat meer zekerheid geeft aan de familie.”

Max Meijer verdween ruim een maand geleden spoorloos na een avond stappen in de stad. Rond zes uur in de ochtend werd hij nog gespot in pitazaak Kababu in het Schipperskwartier en later werd hij nog in beeld gebracht aan de Waagnatie, vlak bij de Schelde. Mogelijk kwam hij toen in de rivier terecht, waarop de Royerssluis aansluit.