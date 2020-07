Overleden kunstenaar Panamarenko krijgt eerbetoon met graffitikunstwerk tegenover zijn woning-atelier emz

05 juli 2020

19u47 2 Antwerpen De overleden Antwerpse kunstenaar Panamarenko heeft met een metershoog graffitiwerk een eerbetoon gekregen tegenover zijn voormalige woning op de Biekorfstraat, waar hij dertig jaar lang zijn atelier had. Graffiti-artiest Yvon Tordoir (34) zorgde voor het ontwerp. “Antwerpen-Noord was en is heel trots op Panamarenko”, zegt Antwerps districtsschepen voor Cultuur Femke Meeusen.

Voor de Antwerpse kunstenaarswereld was 14 december 2019 een zwarte dag. Henri Van Herwegen, beter onder de artiestennaam Panamarenko, blies zijn laatste adem uit. Door zijn oeuvre futuristische water- en vliegtuigen raakte hij wereldberoemd. Van begin jaren 70 tot 2001 woonde en werkte hij in een huis op de Biekorfstraat.

Op de gevel van de dagbladhandel daartegenover eert Stad Antwerpen Panamarenko. “Op de stad en ver daarbuiten heeft hij zijn artistieke stempel gedrukt. Hij liet zich inspireren door de bruisende buurt van Antwerpen-Noord en verdient dan ook een lokaal eerbetoon”, aldus Meeusen. Mogelijks krijgt Panamarenko ook nog het pleintje tegenover het Panamarenkohuis naar hem vernoemd.

De hommage werd zondag aan de buurtbewoners voorgesteld. Een negentigtal tekenden present. Ze kregen ter die gelegenheid de unieke kans om het Panamarenkohuis - de vroegere woonst en het voormalig atelier van de kunstenaar - te ontdekken.

Meerwaarde

De man achter het graffitikunstwerk is Yvon Tordoir. Hij combineerde zijn typografie met het werk van Panamarenko. “Rond een vliegende schotel staat zijn naam in letters met dieptezicht”, legt hij uit. De weduwe van Panamarenko Eveline Hoorens (45) waardeert het initiatief. “Iedereen kende hem hier. Tegelijkertijd had ‘Pana’ respect voor iedereen. Deze street art is een grote meerwaarde. Ik hoop dat het in de noorderbuurt mensen kan bijeen brengen.”

Nieuwe blikvanger

De wijk waar Panamarenko dertig jaar lang zijn thuishaven had, was en is een geliefde buurt voor kunstenaars. De Antwerpse schilder en tekenaar Werner Mannaers had jarenlang zijn atelier in de buurt van het Sint-Jansplein. Op die locatie realiseerde hij met ‘The AVICII-project’ zopas een kleurrijke mozaïek van 97 vierkante meter over de volledige buitenkant van een frituur. Voor de eerste keer treedt Mannaers naar buiten met een publiek werk. Zo krijgt het Sint-Jansplein op vraag van de de buurt vlakbij het ‘Pepto Bismo’-beeld van Panamarenko er een nieuw hedendaags kunstwerk bij. Ook dat stukje kunst werd zondag voorgesteld.