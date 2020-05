Overleden kankerpatiënt Monique laat ziekenhuis unieke smurfencollectie na: “Ze zag het UZA als haar tweede thuis” David Acke

30 april 2020

14u47 44 Antwerpen De nalatenschap van een overleden patiënte aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen blijkt een zeldzame en ongeziene kunstcollectie te zijn van alles wat met de Smurfen te maken heeft. Speelgoedexperte Eliane Van Nin schat de 3.700 attributen op een totaalwaarde van ruim 16.000 euro. Het ziekenhuis heeft beslist de collectie te veilen en de opbrengst te investeren in de kinderafdeling van het ziekenhuis.

Ruim 3.700 objecten die te maken hebben met de Smurfen, van babykleertjes tot kleine poppetjes van amper 4 centimeter groot tot stripverhalen. Dat is wat patiënte Monique uit Turnhout bij haar dood in 2019 naliet aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waar ze werd behandeld tegen kanker. Twee dagen voor haar dood liet ze haar collectie nog opnemen in haar testament.

Tweede thuis

“Monique zag het UZA als haar tweede thuis. Als ze hier moest zijn voor haar behandeling tegen kanker, vertoefde ze hier vaak een hele dag. Monique was een heel sociale en creatieve vrouw die leefde voor haar Smurfen. Toen de notaris ons na haar dood contacteerde, hadden we echt geen flauw idee wat we moesten verwachten”, vertelt Lotte Marnef, pedagogisch medewerker van het UZA.

Leuk voor de kindjes op de afdeling Pediatrie dachten ze aanvankelijk in het ziekenhuis. Maar toen een Nederlander al snel 800 euro bood en die prijs nog sneller optrok tot 1.500 euro, begon het de medewerkers te dagen dat de verzameling heel bijzonder kon zijn.

300 stuks wereldwijd

Dus werd kunst- en speelgoedexperte Eliane Van Nin erbij gehaald om haar oog eens over de collectie te laten gaan. Zij was al te zien in het VTM-programma ‘Rijker dan je denkt’. Haar verbazing was groot bij het zien van de collectie. “Toen ik telefoon kreeg van Lotte Marnef, dacht ik dat het om een collectie ging van enkele honderden stuks. Maar wat ik te zien kreeg, had ik nooit durven en kunnen denken. Ik durf zomaar zeggen dat dit een unieke collectie is, zowel naar kwantiteit als kwaliteit. Dit is verzameld door iemand die leefde voor de Smurfen en ook wist wat ze deed. De collectie begint vanaf het moment dat de Smurfen op de markt kwamen tot haar overlijden in 2019. Met uiterste zorg heeft ze door de jaren heen deze objecten verzameld.”

Ik durf zeggen dat dit een unieke collectie is, zowel naar kwantiteit als kwaliteit. Dit is verzameld door iemand die leefde voor haar verzameling en ook wist wat ze deed. Kunst- en speelgoedexperte Eliane Van Nin

Wanneer Van Nin over de collectie vertelt, kan ze haar enthousiasme maar weinig de baas. “Ik moet u zeggen dat ik officieel met pensioen ben maar toen Lotte me contacteerde kon ik niet anders dan hierop in gaan. En daar heb ik nu allerminst spijt van. Als expert in dit domein is deze collectie een droom om te mogen inventariseren. Er zitten stukken tussen waarvan er slechts 300 of 500 exemplaren in de wereld bestaan. Dat is ongezien.”

16.000 euro

Eliane is nog volop bezig met de laatste stukken te inventariseren. Het gaat om de echt uitzonderlijke stukken waar er nog maar weinig informatie over bestaat. “Voor deze exemplaren is heel wat opzoekingswerk nodig om de juiste waarde te bepalen. Een prijsbepaling hangt af van wat zo een stuk opbrengt op een openbare veiling. Maar omdat bepaalde stukken nog niet op de markt zijn gekomen is het ook niet eenvoudig om er de juiste prijs op te plakken”, zegt Van Nin. “Maar ik schat dat de collectie toch ruim 16.000 euro waard is.

Opbrengst naar kinderafdeling

Het UZA heeft ondertussen besloten de collectie smurfen te veilen en de opbrengst te gebruiken voor de kinderafdeling van het ziekenhuis. “Vandaag is iedereen bezig met het steunen van de zorgsector en dus lijkt het ons een goed moment om de collectie van de hand te doen. De opbrengst gaat integraal naar de kinderafdeling. Zo staan enkele leuke buggy’s op ons verlanglijstje die de rolstoelen van de kinderen moeten vervangen. We denken ook aan spelletjes voor op de kamers en een tweede tovertafel”, vertelt pedagogisch medewerker Lotte Marnef van het UZA.

Nu is het enkel zaak om de juiste koper te vinden en daar zal Van Nin nauw bij betrokken worden. “Mijn taak is om de best mogelijke prijs te verkrijgen. Dus ik mag de stukken niet te duur prijzen maar ook zeker niet te laag. Het geld wordt goed besteed en dus zullen we er alles aan doen om die mooie prijs te krijgen.”

Door de coronacrisis is het momenteel niet mogelijk de collectie te gaan bekijken maar geïnteresseerden kunnen zich melden via pedagogischmedewerker@uza.be. Zodra de coronacrisis het toelaat, zullen er kijkdagen georganiseerd worden. “We zouden het fantastisch vinden moest de hele collectie naar één geïnteresseerde gaan maar dat is misschien een te grote droom”, lacht Lotte.