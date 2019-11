Overleden Beerschotters krijgen volgend jaar herdenkingsmuur in stadion: “ Ze blijven in de paarse harten” Jan Aelberts

03 november 2019

14u51 0 Antwerpen KFCO Beerschot Wilrijk zal vanaf volgend jaar overleden Beerschotters eren met een herdenkingsmuur in het Olympisch Stadion van de club.

“Veel Beerschotsupporters, iconische spelers, legendarische trainers en bijzondere bestuurders zijn niet meer op hun Kiel, in hun stadion, bij hun ploeg”, laat de club weten. “Maar ze blijven leden van de Beerschotfamilie. Ze blijven in de paarse harten.”

“We zullen de overleden Beerschotters nooit vergeten. En om dat kracht bij te zetten, huldigen we op 1 november 2020 een Beerschot herdenkingsmuur in.”

Vast staat dat de herdenkingsmuur aan of in het Olympisch Stadion komt. De verdere uitwerking van het project zal gebeuren in samenspraak met de supporters. “Omdat we een familie zijn en altijd zullen blijven”, aldus de club nog.