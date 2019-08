Overdekte biomarkt ‘The Barn’ komt naar ‘t Zuid Jan Aelberts

19 augustus 2019

12u44 2 Antwerpen The Barn, een overdekte biomarkt, opent in november de deuren in de Verlatstraat op 't Zuid.

The Barn is het resultaat van de droom van twee jonge Brusselaars, Julien de Brouwer en Quentin Labrique. “In mei 2017 hebben we, samen met een team van tien mensen, The Barn geopend”, zeggen Julien en Quentin. “The Barn is een permanent overdekte markt die onze klanten honderd procent biologische producten, direct afkomstig van onze favoriete producenten, voorschotelt. We bieden de producten in bulk aan, zodat bio voor iedereen betaalbaar is.”

The Barn heeft ondertussen al twee markten in Brussel, in november komt er voor het eerst een markt naar Antwerpen. Opvallend: de hal is behoorlijk ‘leeg’. Eten is er genoeg, maar de aankleding is eenvoudig: houten paletten en kratten, veel meer zal je er niet vinden. Behalve groenten en fruit verkoopt The Barn ook drank, brood en kaas, allemaal uit Europa, in de winkel. Producten zoals ananassen, die een te lange weg moeten afleggen om ons land te bereiken, zal de markt niet verkopen.

The Barn is goed voor twintig nieuwe jobs. Meer info op thebarn.bio.