Ovenverse koekjes nu ook aan huis geleverd: vriendinnen lanceren webshop Cookiele Annelin Marien

09 september 2020

16u16 0 Antwerpen Oriana Szwarc en Noa Geron, beiden 28, houden héél erg veel van American cookies. Vorig jaar startten ze met Cookiele, hun eigen ovenverse koekjes aan huis geleverd, en dat werd de voorbije maanden zo’n succes dat de Antwerpse vrouwen vandaag, woensdag 9 september, zelfs een webshop in het leven roepen. “We willen Antwerpenaars gelukkig maken met iets zoets”, klinkt het.

Een koekje met Nutella en Oreo, speculaas, witte chocolade, pecannoten en melkchocolade of pindakaasvulling,... Liefhebbers van American cookies in alle kleuren en smaken hoeven daar binnenkort zelfs de deur niet meer voor uit. Oriana en Noa richtten een jaar geleden Cookiele op, en wat startte met een tiental soorten koekjes gebakken bij Oriana thuis, groeide uit tot een heuse ‘cookieshop’ in de Kloosterstraat. Tot voor kort kon je je doos koekjes via Whatsapp bestellen, maar sinds vandaag werkt Cookiele met een webshop. In enkele klikken kan je je favoriete koekjes aan de deur laten leveren.

Cookielovers

“We leerden elkaar twee jaar geleden kennen via onze mannen, en het klikte meteen”, vertelt Oriana. “In het buitenland waren we al vaker koekjeswinkels tegengekomen, maar in Antwerpen was er nog niets voor ‘cookielovers’. Daarom begonnen we bij mij thuis in een klein oventje: klanten konden hun bestelling via Whatsapp doorgeven voor afhaal en levering.”

(lees verder onder de foto)

Cookiele groeide al snel, en Noa en Oriana hadden een grotere keuken nodig. “De coronacrisis heeft ons zaakje echt doen boomen", aldus Noa. “Mensen waren thuis en hadden wat zoete troost nodig, of onze koekjes werden besteld als cadeautje voor vrienden of familie. We gingen al snel van tien doosjes per dag naar 20 of 30 doosjes. Persoonlijk contact vinden we erg belangrijk, daarom begonnen we onze bestellingen via Whatsapp, maar dat werd niet meer haalbaar met 30 bestellingen per dag. Sinds kort hebben we dus onze eigen winkel in de Kloosterstraat met een grote keuken, en vanaf vandaag werken we ook met een webshop. Onze koekjes worden nog steeds à la minute gebakken om ze zo vers mogelijk af te kunnen geven, dus we werken voornamelijk op bestelling. We doen ook alles zelf, van het deeg maken tot de koekjes bakken en afwerken, en daar zijn we supertrots op.”

“Klantenservice is voor ons heel belangrijk, dus voor vragen of informatie blijven we nog steeds bereikbaar, maar bestellingen lopen vanaf nu via de webshop. Dat is ook voor de klant duidelijker: je kiest je smaken, het aantal koekjes en welke dag je bestelling geleverd moet worden. We leveren ook grote dozen voor verjaardagen, evenementen, kantoren,... We willen alle Antwerpenaars, en daarbuiten, gelukkig maken met iets zoets.”