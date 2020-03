OVAM en Vlaams Energieagentschap geven negatief advies voor bouw van nieuwe Isvag-installatie Philippe Truyts

27 maart 2020

18u27 0 Antwerpen Het Vlaams Energieagentschap (VEA) levert een negatief advies af voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale van Isvag in Wilrijk. Daardoor is ook het oordeel van OVAM ongunstig. De kansen van een alternatief in de haven lijken weer gestegen. Toch kan de teerling nog alle kanten uitrollen. Op een advies van het Antwerps stadsbestuur hoeven we wellicht niet meer te rekenen. Daar is zoals verwacht een patstelling ontstaan tussen N-VA en sp.a.

De beslissing over een vergunning voor Isvag ligt in handen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De oude oven aan de Boomsesteenweg zou volgens de plannen tegen 2023 worden vervangen door een veel modernere installatie. De capaciteit is berekend op 190.000 ton per jaar. Isvag zou tevens de warmtenetten voeden van Terbekehof en Blue Gate – Nieuw Zuid.

Tegengestelde conclusies

Een studie van VITO, op verzoek van de stad Antwerpen, gaf begin deze maand aan dat de Antwerpse haven een betere plek zou zijn dan Wilrijk. Een installatie zou daar een hogere energie-efficiëntie halen tot 100.000 ton, minder CO2 uitstoten en het afval goedkoper verwerken. De raad van bestuur van Isvag liet daarop twee experten naar de VITO-studie kijken. Hun conclusie: Wilrijk bleef de beste locatie. Totaal tegengesteld dus.

Isvag houdt voor periode tot 2040 geen rekening met een dalend afvalaanbod. Een capaciteit van 190.000 ton is te groot

Over naar OVAM, de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Die heeft een probleem met de erg ruim bemeten capaciteit van de nieuwe Isvag-installatie. “Van 2016 tot 2018 verwerkte men daar jaarlijks 134.000 tot 144.000 ton afval. Isvag houdt voor de periode tot 2040 geen rekening met een dalend afvalaanbod. Volgens de doelstellingen van het Klimaatplan 2030 staat een capaciteit van 190.000 ton niet in een redelijke verhouding tot wat nodig zal zijn.”

OVAM wou enkel een gunstig advies afleveren als er voldoende bedrijfs- en huishoudelijk afval van buiten het ISVAG-verwerkingsgebied zou worden aangevoerd – inzake mobiliteit geen ideaal scenario - én wanneer het VEA een positief advies zou geven.

Maar dat laatste is er dus niet gekomen. Het Vlaams Energieagentschap vindt de kosten-batenanalyse van Isvag te summier. Ze voldoet ook niet aan de bepalingen van een ministerieel besluit uit 2015.

Bezwaren

Het is nu de vraag wat Vlaams minister Demir met de aanbevelingen zal doen. Haar partijgenoot Kristof Bossuyt, districtsburgemeester in Wilrijk, is voorzitter van Isvag. In het Antwerps stadsbestuur zet sp.a de hakken in het zand: de socialisten willen absoluut een nieuwe installatie in de haven. In buurgemeente Aartselaar heeft het college een ongunstig advies uitgebracht. Meer dan 2.000 mensen uit de regio hebben bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen een omgevingsvergunning voor een nieuwe afvalcentrale.