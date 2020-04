Oudste cannabisclub van het land legt de boeken neer Patrick Lefelon

02 april 2020

18u42 1 Antwerpen De oudste en grootste cannabisclub van het land ‘Trekt uw Plant’ bestaat niet meer. De Antwerpse vzw met zo’n 350 leden kweekte cannabis volgens het principe van één plant per lid. Na een veroordeling in juni 2019 raakte de vzw in financiële nood. Donderdag werden de boeken neergelegd. De leden van de vzw zijn wel in beroep tegen hun veroordeling.

De vzw Trekt Uw Plant werd in 2006 opgericht als eerste Cannabis Social Club van België. Telers van de vzw kweken cannabis voor andere leden, op basis van het principe één plant per lid. De leden, die jaarlijks 25 euro lidgeld betalen, kunnen hun cannabis op een ruilbeurs ophalen en betalen 6, 7 of 8 euro per gram, hun bijdrage aan de verzorgings- en werkingskosten. Van dat bedrag gaat 4 euro naar de telers.

Trekt uw Plant baseerde zijn werkmethode op de omzendbrief van het College van Procureurs-generaal uit 2005. Daarin wordt gesteld dat het vervolgen van cannabisbezit voor persoonlijk gebruik - dus maximaal drie gram of één cannabisplant - de laagste prioriteit verdient.

Pure fictie

De Antwerpse procureur daagde in 2019 echter een twintigtal leden en de vzw Trekt uw Plant voor de rechtbank. Het principe “één plant per lid” was volgens de procureur pure fictie. Dat bewezen de aanzienlijke geldstromen. Tussen januari 2014 en maart 2017 betaalden de leden in totaal 820.150 euro voor hun cannabis. Aan de kwekers werd in die periode 551.970 euro uitbetaald.

De rechtbank volgde de procureur in zijn zienswijze en veroordeelde de vzw en 20 van haar leden voor handel in cannabis. De club moest ontbonden worden en de veroordeelde leden kregen tot 20 maanden cel. Vrijwel iedereen ging in beroep. Die rechtszaak voor het hof van beroep is nog hangende.

De vzw kan blijkbaar de zware kosten voor het proces niet meer dragen. Vorige maand werd op de Facebook-pagina van Trekt uw Plant aandacht gevraagd voor een crowdfunding opgezet door de Franstalige vzw Tire Ton Plant.

Blijkbaar heeft dat onvoldoende geld opgeleverd. Woensdag werden de boeken van de vzw neergelegd en werd curator Leenders aangesteld. Daarmee valt het doek over de oudste cannabisclub van België.