Oudste bekende gesigneerde kunstwerk van Van Eyck te zien in Museum Mayer van den Bergh

23 juni 2020

08u48 1 Antwerpen Het paneeltje ‘Madonna bij de fontein’ van Jan Van Eyck wordt volgende week toegevoegd aan de tentoonstelling Madonna ontmoet Dulle Griet in het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh. Het is het laatste gedateerde en gesigneerde eigenhandige werk van de meester dat nog bekend is. Van Eyck schilderde het twee jaar voor zijn dood.

Van Eycks ‘Madonna bij de fontein’ toont Maria in een dichtbegroeide, bloeiende tuin. Maria draagt een lang blauw gewaad en kijkt liefdevol naar Jezus, die ze in de armen draagt en teder tegen zich aandrukt. Twee engelen met vleugels in bonte kleuren houden achter haar een eredoek op. Het weefsel is van goudbrokaat met motieven van bloemen en dieren. Het doek loopt door op de grond, zodat Maria niet in het vochtige gras staat. Het tafereeltje speelt zich af in een tuin met rode rozelaars achter een laag muurtje. In het hofje bloeit een veelheid aan bloemen waaronder irissen of lelies, viooltjes, vergeet-mij-nietjes en meiklokjes.

Niet groter dan hand

Het werkje, één van de topstukken uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, is in meerdere opzichten uitzonderlijk. Het is nauwelijks groter dan een hand en het staat bol van Mariale symbolen. Bovendien draagt het schilderijtje nog steeds zijn oorspronkelijke lijst waarop Jan Van Eyck zijn bekende authentieke inscriptie ALS IXH XAN met zijn naam en het jaar van uitvoering aanbracht. Het is bovendien het laatste gedateerde en gesigneerde eigenhandige werk van de meester dat nog bekend is. Van Eyck schilderde het twee jaar voor zijn dood.

‘Madonna bij de fontein’ van Jan Van Eyck is toegevoegd aan de tentoonstelling Madonna ontmoet Dulle Griet in het Antwerpse Museum Mayer van den Bergh, die een selectie meesterwerken van de gepassioneerde verzamelaars Florent Van Ertborn en Fritz Mayer van den Bergh toont.

Praktische info

Madonna ontmoet Dulle Griet. Verzamelaars in topstukken gevat loopt nog tot en met 31 december 2020 in het Museum Mayer van den Bergh, Lange Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen.

www.museummayervandenbergh.be