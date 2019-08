Ouderwetse piccolo’s vervangen lift Harbour Hotel Jan Aelberts

20 augustus 2019

18u28 0 Antwerpen Twee piccolo’s in klassieke outfit, denk aan stripfiguur Robbedoes, zullen de komende twee weken de bagage van matrozen en toeristen naar boven dragen in het Antwerp Harbour Hotel. Daar wordt de lift vervangen.

De lift, zestig jaar oud, mag met pensioen. De komende twee weken wordt zijn vervanger geïnstalleerd. En om de matrozen en toeristen die verblijven in het Harbour Hotel op de Noorderlaan toch te kunnen helpen met het dragen van de bagage, werden picollo’s Loki en Donnegie opgetrommeld. In traditionele kledij. “We vinden het heel plezant om dit te doen", zegt Donnegie. “Iedereen vindt het grappig en wilt een selfie met me nemen.”

Of het op de lijst met zware beroepen staat, picollo, we betwijfelen het, maar daar hoort het zeker thuis. Het hotel is vier etages hoog en de koffers van de matrozen die aanleggen in onze stad zijn soms zwaar. Daarom werken de picollo’s ook maar twee keer per dag twee uur. In afwachting van hun armkracht en glimlach, blijven de koffers beneden wachten. In september neemt de lift het weer over, en mogen de kostuums - voor de gelegenheid op maat gemaakt - weer in de kast.