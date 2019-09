Ouders starten crowdfunding voor dochter met hersenverlamming: “Dolfijntherapie voor Collette is onze droom” Redactie

19 september 2019

12u57 2 Antwerpen De 3-jarige Collette en haar ouders dromen van dolfijntherapie in Curaçao. Kostprijs: 15.000 euro. "Onze meid werd geboren met een zwaar hersenletsel", vertelt haar papa. "Elke dag oefent ze uren om later vlot te kunnen stappen. Dolfijntherapie helpt haar niet enkel vooruit, het is ook een beloning voor haar harde werk."

En of ze hard werkt, de kleine Collette. Zes keer per week gaat ze naar de kinesist, ze oefent bij TRAINM in Antwerpen met een staprobot, eten kan ze enkel via een sonde. Het zorgeloos bestaan van een kind zal ze nooit kennen. "En sinds kort heeft ze zware epilepsie-aanvallen, een gevolg van de hersenverlamming die ze bij haar geboorte opliep", vertelt haar papa. "Ze moet voorlopig Frisium slikken, een kalmeringsmiddel, waardoor ze vaak heel moe is. Maar ook daar knokt ze zich door. Ze gaat naar school en doet het goed."

Curaçao

De ouders van het meisje dromen ondertussen samen met haar van dolfijntherapie. En dat kan enkel op Curaçao, het grootste eiland van de Nederlandse Antillen, ver in de Caribische zee. "De dolfijnen zwemmen daar vrij rond, maar blijven in de buurt van de kust omdat ze er goed verzorgd worden", zegt de papa van Collette. "Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar er gaat een intens programma vooraf aan de ontmoeting met de dolfijnen. Twee weken lang zal Collette oefenen, begeleid door een kinesist en een ergotherapeut. In de eerste oefeningen leert ze zich omkleden, haar zwembroekje aantrekken, en later eten maken voor de dolfijnen. Na een tijdje zal ze van op de kade oefeningen doen. Haar linkerhandje mist kracht en moet elke dag getraind worden. Lukt het haar om te klappen, dan zal de dolfijn daar op reageren. Zo wordt ze aangemoedigd. Pas aan het einde van de rit zal ze ook echt het water in gaan samen met de dolfijnen."

Waterratje

"Onderschatten mag je al die therapieën niet. Voor een kleuter is het niet altijd makkelijk om zich elke keer opnieuw vol in te zetten en zich te concentreren op haar oefeningen. Daarom willen we haar ook eens belonen. Collette had altijd schrik van water, tot ze deze zomer op de camping het zwembad ontdekte. Sindsdien is het een echt waterratje. En dat is mooi om te zien. We hopen dat de dolfijntherapie haar vooruit helpt, maar misschien minstens even belangrijk: dat het helpt voorkomen dat ze al die therapieën moe wordt."

"Kijk, kijk, kijk", zegt de 3-jarige Collette enthousiast bij het zien van een filmpje over dolfijntherapie. "Of ze al helemaal beseft wat haar te wachten staat in Curaçao weet ik niet, maar enthousiast wordt ze in ieder geval wel van de droom."

Helaas voor de ouders is die droom ook duur. Hoewel ze allebei een goedbetaalde job hebben, is het geld aan het einde van de maand op. De zorg voor hun dochtertje is duur. De reis naar Curaçao zou 15.000 euro kosten. "Daarom hopen we op een beetje steun", zegt de papa. "We hebben een crowdfunding opgericht en ook op de website van onze vzw kunnen mensen geld storten om de droom van Collette iets dichter richting werkelijkheid te duwen."

Collette en haar ouders steunen kan hier of door een bijdrage te storten op BE47 7360 6320 6880 met vermelding 'dolfijntherapie'. Over hersenverlamming bij kinderen en de weg die Collette aflegt maakten de ouders de website www.welovecollette.be.