Ouders, broers en vriendin Sophie nemen afscheid van Ben Vanleene (28): “We waren klaar voor ons eigen huisje, onze puppy” Jan Aelberts

06 december 2019

15u22 18 Antwerpen In een zaal van het crematorium op het Schoonselhof, hebben vrienden, familie en vriendin Sophie afscheid genomen van Ben Vanleene (28). Hij verdween op 10 november na een match van zijn club Antwerp tegen Club Brugge. In een zaal van het crematorium op het Schoonselhof, hebben vrienden, familie en vriendin Sophie afscheid genomen van Ben Vanleene (28). Hij verdween op 10 november na een match van zijn club Antwerp tegen Club Brugge. Twee weken later werd het lichaam van de 28-jarige supporter gevonden. “We waren klaar voor ons eigen huisje, onze puppy”, zegt vriendin Sophie. “We hebben het de laatste weken vaak gezegd en gestuurd. En ik meen het echt, met heel mijn hart en voor altijd: Ben, je bent de beste, ik zie je graag.”

Met gebroken moederhart schreef de mama van Ben Vanleene een tekst voor haar jongste zoon. Het was de opening van wat een emotioneel afscheid zou worden. Er kon geen mens meer bij in de zaal op het Antwerpse Schoonselhof. Treurig toonbeeld van de impact die het overlijden van de 28-jarige Antwerp-supporter heeft op vrienden, ouders en broers, de familie en zijn club.

“Ik denk niet dat ons Benneke ooit zo content is geweest als de laatste jaren”, vertelde de mama in haar tekst. “Je zag het leven zitten, Ben. Met je vriendin Sophie en je vrienden. Je broers en hun kinderen, waar je oom en peter van was en waar je op babysitte. Je had pas een huis gekocht met Sophie. En toen gebeurde het onwaarschijnlijke. Zondagnamiddag ging je naar het voetbal. Antwerp speelde op 10 november tegen Club Brugge. Ze wonnen. Yes. Maar thuiskomen deed je niet. Nooit meer.”

Knuffelbaby

“Je was mijn knuffelbaby, mijn derde zoon op rij. Je weende amper. Als een Boeddha bekeek je alles om je heen. Voetbal was je sport. Samen met je vrienden je amuseren, daar ging het om. Competitie was bijzaak. Het is je sport gebleven.”

“Als moeder zie je de leefwereld van je kinderen groter worden en jouw aandeel wordt kleiner. De leefwereld van Ben kon niet groot genoeg zijn. Je hield van reizen, wilde zien hoe de mensen leefden. Zo leer je als moeder toekijken en loslaten. Maar helemaal loslaten, dat is moeilijk.”

De jongste van Ben zijn twee broers, Sam, sprak innig over de hechte vriendschap van de twee. Over de jaren waarin ze samen op kot zaten. “We hebben ontelbare voetbalmatchen gezien. In de zetel, en later in het stadion van Antwerp. We waren allebei supporters van Manchester United, al hebben we daar de laatste jaren meer pijn dan plezier aan beleefd. We gingen naar festival en concerten. Net als ik hield je van hiphop. En die liefde begon toen ik je vijftien jaar geleden verplichtte te luisteren naar hoe ik Gangsta’s Paradise van Coolio volledig mee rapte. We bekeken films en series en natuurdocumentaires. Nooit zal ik terug kunnen kijken naar ‘22 Jump Street’ zonder aan jouw lach te denken.”

Game of Thrones

“Kwamen we zaterdagnacht thuis in Zoersel na het uitgaan, dan zette we de frietpot of de oven aan om een snackje te maken. Daarna keken we samen naar stand-up comedy. Een vast ritueel. We zagen elkaar de laatste tijd wat minder, maar whatsappten veel. Tijdens een voetbalmatch, of om elkaar te vertellen hoe kut die laatste aflevering van Game of Thrones was. Ik kan nog altijd niet geloven dat ik je nooit meer zal zien. Ik mis je zo hard.”

Besluiten deed broer Sam met een tekst van Ben zelf die hij kreeg als huwelijkscadeau. Achterop een kinderfoto waar de twee broers altijd om moesten lachen, verwoordde hij zijn broederliefde. “Sam, laat deze favoriete foto van ons twee je eraan herinneren dat je klein broertje er altijd voor je zal zijn. Moesten er ooit problemen ontstaan in de familie of eender waar, denk dan terug aan dit moment en weet dat we het samen kunnen oplossen. In goede en slechte tijden. Voor altijd. Je broertje. Ben.”

Eigen huis

Nadat ook de oudste broer van Ben de liefde voor zijn ‘kleine broer’ uitsprak, vertelde vriendin Sophie over haar grote liefde. De tragiek van het overlijden werd daarmee opnieuw pijnlijk duidelijk: het jonge stel stond aan het begin van het leven. Ze hadden net een eigen huis gekocht.

“De tijd staat stil sinds 10 novemeber”, schreef Sophie. “Naar de toekomst kijken is moeilijk. Ik kan omkijken naar 2,5 jaar met jou. Mooie jaren. We hebben toch samen een stukje van de wereld kunnen zien. Je was graag alleen. Je had je rust nodig. Gewoon thuis in de zetel gamen, met vrienden voetbal kijken of op café gaan. Zolang er maar niet te veel volk was, behalve op den Antwerp dan. En voor mij was er altijd een plekje naast je in de zetel op momenten dat je alleen wilde zijn. Er gewoon zijn was soms genoeg.”

“Ging je voor je job voor een paar weken naar China, dan beseften we hoe graag we elkaar zagen. De mooiste woorden werden dan verstuurd. Je schreef me: ‘zo alleen op je hotelkamer in een ver land begin je na te denken over wat echt belangrijk is. En in tegenstelling tot wat iedereen denkt is dat niet voetbal en gamen, maar familie, vrienden en vooral jij.’”

“Ben, als ik jou zag werd ik altijd vrolijk. Je deed me altijd lachen met je mopjes, je grappige gezichten. Door me te kietelen. Ons eigen huisje, onze volgende reis naar Indonesië. Onze puppy. We hebben het nog vaak gezegd en gestuurd, en ik meen het echt, met heel mijn hart en voor altijd. Ben, je bent de beste, ik zie je graag.”

Op de aanzwellende openingssong van The Lion King werd Ben voor het laatst gegroet. The Circle of Life.