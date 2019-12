Oudejaarsfeest in het Centraal Station na twee weken bijna uitverkocht: “We verkochten 1700 tickets”

“We hebben alleen nog maar VIP tickets en een honderdtal tickets voor aan de deur”, vertelt organisator Steven De Beukelaer. Met een VIP ticket kunnen mensen zich begeven in de exclusieve ruimte op de platformen achter de grote trap en worden ze bediend. Steven en zijn team zijn aangenaam verrast door de snelle ticketverkoop. “Bij onze vorige eindejaarsfeesten piekte de verkoop pas half december en nu waren we al na twee weken bijna uitverkocht. We denken dat het vooral de unieke locatie is die mensen aanspreekt.”

Het organiseren van een feest in de inkomhal van het Centraal Station blijkt niet simpel. “Die locatie is niet gemaakt voor feesten dus we moesten veel voorbereiden op het vlak van logistiek, veiligheid en licht en geluid. Wekelijks hielden we er een doorloop om niks over het hoofd te zien.” Omdat de treinen in het Centraal Station op 1 januari zullen rijden, moet de inkomhal die dag om 8 uur ’s morgens terug leeg zijn. “We zullen slechts een paar uur hebben om alles op te bouwen en terug af te breken. Dat gaat pittig worden!”

Meer informatie over het feest is te vinden op de Facebookpagina van het evenement.