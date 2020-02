Oude treinloods omgebouwd tot multisport- en ontmoetingslocatie SPRK ADA

12 februari 2020

16u44 1 Antwerpen Met een druk op de knop werd SPRK officieel ingehuldigd. SPRK (spreek je uit als Spark) is een nieuwe multisport- en ontmoetingslocatie waar jongeren een permanent sportaanbod vinden van Sporting A en de drie partners Skateboard Academy Antwerpen, Ell Circo d’Ell Fuego en Rising You. Naast het sportieve niveau moet SPRK ook een sociale functie bekleden: jongeren hun talenten laten ontdekken die ze later ook op de arbeidsmarkt nodig hebben.

In SPRK kunnen Antwerpse jongeren vanaf nu hun sportieve talenten ontdekken en verder ontwikkelen in verschillende disciplines. Sporting A en de drie partners Skateboard Academy Antwerpen, Ell Circo d’Ell Fuego en Rising You organiseren in de vroegere evenementenhal van Park Spoor Noord een sportief aanbod waarbij proberen en motiveren centraal staan.

Aanbod

Sporting A laat in SPRK, met de afdeling City Coach, jongeren tussen 15 en 25 jaar kennismaken met het begeleiden van sportactiviteiten. Er worden korte praktijkgerichte opleidingen aangeboden, gevolgd door een korte praktijkstage. Jongeren ontwikkelen via sportief vrijwilligerswerk hun talenten, op basis van hun interesses. Ze werken samen aan het ontwerpen, organiseren en begeleiden van het sport- en beweegaanbod voor op de pleintjes, in de parken en in de buurten.

Daarnaast kunnen jongeren er ook terecht bij Skateboard Ecademy Antwerpen. Naast de wekelijkse skatboardtrainingen onder begeleiding van gecertificeerde instructeurs, kunnen beginnende en gevorderde skaters er ook terecht voor skatekampen, skateboardevents op maat of skatelessen voor families waar ouders met kinderen vanaf 3 jaar het skatepark ontdekken.

Moef

De tweede partner is Ell Circo d’Ell Fuego (ECDF). Dat is een collectief waar jongeren die bezig zijn met circus in de ruimste zin van het woord, een plek vinden om verder te groeien, te trainen en hun kunnen aan een publiek te tonen. Daarnaast is ECDF ook actief in ‘Moef’, een partnerschap tussen vijf organisaties die mensen toeleiden naar de arbeidsmarkt, waarbij ze circus inzetten als middel om competenties te ontwikkelen. ECDF biedt in Antwerpen iets meer dan 50 lesreeksen rond acrobatie aan.

Tot slot is er Rising You dat zicht expliciet, maar niet exclusief, richt tot kwetsbare doelgroepen. Iedereen vanaf 16 jaar kan deelnemen aan de ‘We Work Out’-groepssessies op, in en rond de conTrainer. Dit is een tot fitnessruimte omgebouwde zeecontainer. Binnen enkele weken zal ook de klimmuur en boulderwand in SPRK klaar zijn. Het doel van Rising You is de klimmers attitudes en technieken bij te brengen, die hen meer kansen bieden op de arbeidsmarkt. Ze begeleiden jonge vluchtelingen zo naar uitdagende jobs op hoogte zoals schilder van hoogspanningsmasten, als plaatser van telecom-installaties of als onderhoudstechnicus op windmolens. De klim- en boulderwand zal toegankelijk zijn voor iedereen vanaf 12 jaar - ook voor occasionele klimmers.