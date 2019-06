Oude liefde voor SS-muziek van Vlaams Belanger gaat viraal: “Elke stok is goed om ons te slaan” Jan Aelberts

06 juni 2019

23u02 4 Antwerpen Een screenshot van de muzieksmaak van lokaal Vlaams-Belanger Jef Leffelaer, gemeenteraadslid in Stabroek, gaat viraal. Op het Facebookprofiel van Leffelaer is te zien dat hij muziek van de Wehrmacht beluisterd heeft. “We betreuren het, maar de feiten zijn van vijf jaar geleden, nog vóór Leffelaer de eed aflegde voor Vlaams Belang”, zegt woordvoerder van de partij Klaas Slootmans.

Het screenshot met de muzieksmaak van Leffelaer wordt ondermeer gedeeld door Saïd Bataray van het Democratisch-Solidair Appèl of D-SA, een nog jonge, Antwerpse partij. Onder de nummers veel Duitse, militaire muziek uit de Eerste Wereldoorlog en nummers gelinkt aan de Wehrmacht, het Duitse leger onder Adolf Hitler. Maar ook een reactie van Leffelaer gaat viraal, ruim vijf jaar oud, onder een video op YouTube met een lied van de Vlaamse SS-vrijwilligers. “Zij vochten toen voor een ideaal, nog steeds het onze”, schrijft hij daar.

“We hebben ondertussen met Leffelaer gesproken en zowel hij als wij nemen nadrukkelijk afstand van die muziek en bijbehorend gedachtegoed”, zegt Klaas Slootmans, woordvoerder van Vlaams Belang. “Laat daar geen misverstand over bestaan: die ideeën zijn verwerpelijk.”

Regeringsonderhandelingen

“Het is ondertussen nog maar eens duidelijk hoezeer we na de overwinning van 26 mei onder de loep gelegd worden”, gaat Slootmans verder. “Alle wapens worden ingezet om Vlaams Belang uit de running van de regeringsonderhandelingen te duwen. Als je al in de berichten van vijf jaar geleden van een lokale politicus moet zoeken om een stok te vinden, is het ver gekomen. In die periode had Leffelaer de eed nog niet eens afgelegd om op te treden als mandataris van onze partij. Sindsdien heeft hij afstand genomen van die ideeën. Daarmee is voor ons de kous af.”

Jef Leffelaer was zelf niet bereikbaar voor commentaar. Hij verwijderde inmiddels wel zijn muzieksmaak van Facebook.