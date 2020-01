Oude filmaffiches, lp’s en korting op alle tickets: Dit weekend film- en vinylbeurs in de Roma Jan Aelberts

08 januari 2020

20u47 0 Antwerpen Film- en platenliefhebbers kunnen komende zondag 12 januari hun hart op halen op de Film- en Vinylbeurs in de Roma.

“Bij de verschillende standhouders op de filmbeurs kan je je laten onderdompelen in de wondere wereld van het witte doek met oude filmaffiches, attributen, foto’s, gadgets, pellicule en meer", klinkt het bij de organisatie. “Maar ook de liefhebbers van vinyl komen aan hun trekken. Lp’s, maxi’s, singles en de daarbij horende platenhoezen. Zowel verzamelaars als koopjesjagers komen aan hun trekken.”

Tijdens de beurs kan je ook een kijkje nemen in de volledig heringerichte projectiekamer van de voormalige cinemazaal. Ivo Segers van Cinemuzee neemt geïnteresseerden mee en vertelt hen alles over de filmprojectie van vroeger en nu. Nog op zondag kan je tickets kopen met korting voor alle concerten en voorstellingen in De Roma.

Afspraak van 11 uur tot 17 uur in De Roma op de Turnhoutsebaan in Borgerhout.