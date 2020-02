Oud-voorzitter van politievakbond NSPV ontkent ook in beroep gesjoemel BJS/BLG

21 februari 2020

20u41 0 Antwerpen Voor het Antwerpse hof van beroep is vrijdag de zaak behandeld van Gert Cockx (55), de voormalige voorzitter van de politievakbond NSPV. Hij en zijn echtgenote zouden zich tijdens zijn voorzitterschap persoonlijk verrijkt hebben met vakbondsgeld, maar ontkennen dat met klem.

Cockx werd door de correctionele rechtbank van Mechelen vorig jaar veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor valsheid in geschrifte, omkoping en misbruik van vertrouwen. Zijn echtgenote kreeg twaalf maanden cel met uitstel. Er werd voor ieder ook een verbeurdverklaring van 12.000 euro uitgesproken.

Beiden tekenden beroep aan, net als het openbaar ministerie. “Cockx werd in eerste aanleg vrijgesproken voor belangenneming, omdat hij volgens de rechtbank niet het statuut van openbaar ambtenaar had. Ik ben het daar niet mee eens en vraag het hof om hem ook daarvoor te veroordelen. Als het hof het daar niet mee eens is, vraag ik de bevestiging van het eerste vonnis”, zei de aanklager.

Gadgets

Cockx was van april 2011 tot midden 2015 voorzitter van het NSPV. In 2013 richtte zijn echtgenote een eenmanszaak op, die werd ingeschakeld voor het regelen van de nieuwjaarsreceptie van het NSPV, het bestellen van gadgets met het nieuwe logo en het organiseren van meetings in een Brussels hotel.

Volgens het openbaar ministerie verdiende ze in ruil voor het toekennen van die opdrachten telkens tien procent commissie, terwijl ze daarvoor bijna niets deed. Er werd bovendien een facturatiestroom gecreëerd tussen verschillende vennootschappen die met de vakbond gelieerd waren om te maskeren dat zijn echtgenote inkomsten had via het NSPV. Haar zaak stond ook ingeschreven op het adres van hun 80-jarige overbuurvrouw om de link met Cockx te verbergen.

Vrijspraak

Cockx en zijn echtgenote ontkennen alle tenlasteleggingen en gaan voluit voor de vrijspraak. De verdediging voerde aan dat de raad van bestuur wel degelijk wist dat zijn echtgenote opdrachten uitvoerde voor het NSPV. Zo had Cockx haar in zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van 2014 zelfs publiekelijk bedankt om alles te regelen.

“Er was ook geen sprake van maskering. Die facturatiestroom tussen NSPV en zijn aanverwante vennootschappen bestond al lang en werd niet door Cockx in het leven geroepen”, stelde meester John Maes.