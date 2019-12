Oud-studenten KdG starten crowdfunding voor ‘nomadische bus’ Annelin Marien

11u23 3 Antwerpen Grafisch vormgever Mirly Wouters (24) en fotografe Jana Coppens (26) richtten samen nog tijdens hun studie aan de Karel de Grote Hogeschool ‘TOOBUS’ op. TOOBUS organiseert verjaardagsfeestjes en ateliers voor kinderen, maar Mirly en Jana willen een stapje verder gaan. Hun droom is een oude bus om te bouwen tot nomadisch atelier, en daarmee op pad te gaan.

Toen Jana en Mirly het idee kregen om TOOBUS op te richten, waren beide dames nog student bij KdG. “We kregen ondersteuning vanuit het Ondernemerscentrum van de KdG, docenten deelden hun kennis en hielpen ons bij het uitwerken van ons businessplan.” Zo richtten ze hun eigen bedrijfje op, met een aanbod aan verjaardagsfeestjes, ateliers, samenwerkingen enzovoort, met de focus op natuur, avontuur en creativiteit.

Jager-verzamelaar

“Mensen worden steeds meer geprikkeld door materialistische nieuwigheden en digitale media. Gezellige buitenactiviteiten spreken steeds minder aan”, vertelt Mirly. “Hoe vaak zie je kinderen niet op een iPad zitten, of krijgen ze een gsm in hun handen geduwd? Zo verliezen ze het contact met de natuur, kinderen zouden vaker buiten moeten spelen. Daarom organiseren we ateliers en workshops rond natuur en avontuur die de creativiteit prikkelen. We trekken als jager-verzamelaars samen velden en bossen in op zoek naar tools en materialen in de natuur om creatief mee aan de slag te gaan.”

Ook voor volwassenen

Hun aanbod is nu gericht op 6- tot 12-jarigen, maar binnenkort starten ze naast dagactiviteiten ook met weekends voor volwassenen en kampen voor kinderen. Deze zomer volgen er meerdaagse kampen. Voorlopig trekken Mirly en Jana rond met hun ‘nomadenkoffer’, maar de dames dromen ervan een oude bus om te bouwen tot atelier en daarmee op pad te gaan. “Ten laatste tegen de zomer van 2020 willen we een bus die zowel ons eigen kamp wordt als dat van iedereen die samen met ons op avontuur wil gaan. Maar dat kost veel geld, dus zijn we een crowdfunding gestart. Eens we ‘on the road’ zijn, vinden mensen in onze kalender de plekken terug waar TOOBUS naartoe reist, of we gaan zelf naar hen toe. Zo willen we het allereerste dromenjagend atelier op wielen maken.”

Het duo hoopt via crowdfunding 3.000 euro in te zamelen. Ze zamelden al meer dan de helft van het vooropgestelde bedrag in. Om de kosten voor de bus zo laag mogelijk te houden en om milieuvriendelijk te blijven, gaan ze aan de slag met gerecycleerd en tweedehands materiaal. Wie mee stapt in de crowdfunding reserveert meteen ook een plekje voor een kamp, evenement of boeking.

TOOBUS steunen kan via ulule.com/toobus (of op het rekeningnummer BE57 7370 5100 1835 met vermelding: crowdfunding).