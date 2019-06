Oud-studenten Hogere Zeevaartschool trekken met Fiat Panda naar Mongolië voor goede doel David Acke

19 juni 2019

14u05 0 Antwerpen Drie vrienden die samen aan de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen gestudeerd hebben, wagen zich aan De Mongol Rally: een twee maanden durende tocht met als bestemming Mongolië. Hun doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Mercy Ships. Opvallend: geen zware jeep maar een kleine Fiat Panda zal hun vervoersmiddel zijn.

Een slordige 16.000 kilometer hebben de drie oud-studenten van de Hogere Zeevaartschool Olivier Lenaerts (22), Elias Vanhaverbeke (23) en Miguel Timmermans (23) voor de boeg. Ze zullen negentien landen doorkruisen en dat met een Fiat Panda.“Het reglement bepaalt dat de motorinhoud van het voertuig beperkt moet zijn tot een volume van 1,2 liter. De voertuigen die deelnemen aan de tocht zijn dus per definitie klein. Door de beperkte ruimte die wordt ingenomen door onze uitrusting, zal het onderweg draaien om het gebruik van sociale en technische vaardigheden om te garanderen dat het team, na 16.000 kilometer, de aankomst heelhuids bereikt”, vertellen de vrienden. Ieder jaar nemen er ongeveer 200 internationale teams deel aan de rally.

Mercy Ships

Het doel van dit avontuur is om veilig tot in Mongolië - en terug – te geraken en onderweg een mooi bedrag in te zamelen voor Mercy Ships België. We willen deze liefdadigheidsorganisatie niet alleen financieel steunen, maar ook graag wat meer in de kijker zetten. We willen de buitenwereld bewust maken van hun goede werk en we zouden graag anderen inspireren om net als wij een uitdaging aan te gaan ten voordele van Mercy Ships”, vertelt Miguel uit Scherpenheuvel.

Mercy Ships is een internationale vereniging die gratis medische hulp brengt naar de allerarmsten in Afrika. Mercy Ships gebruikt daarvoor het grootste private ziekenhuisschip ter wereld, de Africa Mercy. Aan boord bevinden zich meer dan 400 geëngageerde vrijwilligers die zelf hun reis en verblijf betalen. De hulpverlening richt zich vooral op behandeling van tumoren, orthopedie, reconstructieve plastische chirurgie, cataract, fisteloperaties en tandheelkundige hulp.

Mijn grootmoeder gaf me ooit een kurkentrekker van Mercy Ships cadeau. Met die kurkentrekker openden we al onze flessen tijdens onze studententijd. Onze keuze voor Mercy Ships lag dus voor de hand Miguel Timmermans

Kurkentrekker

Dat het drietal voor Mercy Ships koos als goede doel is geen toeval. “Onze interesse voor de maritieme wereld heeft daar zeker een rol in gespeeld maar de doorslaggevende factor is net iets persoonlijker”, vertelt Miguel. “Mijn grootmoeder steunt Mercy Ships al decennia lang en af en toe krijgt ze een cadeautje opgestuurd. Een daarvan was een kurkentrekker in de vorm van een reddingsboei. Ze gaf die aan mij en daarmee openden we al onze flessen tijdens de studententijd. Dat we voor Mercy Ships kiezen ligt dus ook voor de hand.” Hun doel is 15.000 euro in te zamelen. “Dat is ongeveer één euro per kilometer.”

De uitdaging start op 21 juli 2019 in Praag om ergens tussen 14 augustus en 16 september in de Russische stad Oelan Oede aan te komen.

“Via sociale media en website houden we je op de hoogte van dit avontuur. Door het regelmatig posten van blogberichten, foto’s en video’s word je virtueel meegesleept in ons avontuur. Op onze website kan je via een tracker live onze exacte locatie zien.”

www.teamnavigator.be