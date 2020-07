Oud droogdok wordt 1200m2 groot openluchtatelier met ‘Zilte Scheldetuin’ Annelin Marien

17 juli 2020

19u20 1 Antwerpen Op de Droogdokkensite op het Eilandje breidt Stormkop uit met een 1200m2 grote openlucht speeljungle in een oud droogdok naast de Schelde. Het nieuwe openluchtatelier werd vandaag feestelijk geopend door schepen van Jeugd Jinnih Beels (SP.A) en voormalig stadsdichter Maud Vanhauwaert, onder het goedkeurend oog van de kinderen op Stormkopkamp. De pop-up speeltuin biedt daarbij ook onderdak aan een Scheldetuin vol zilte, eetbare planten. “Zo leren kinderen op een speelse manier over het eten van de toekomst.”

Stormkop is een kunsteducatief centrum dat al enkele jaren workshops en kampen voor kinderen en volwassenen organiseert. Dat gebeurde al die tijd in de oude fabriekshal op de Droogdokkensite, maar sinds deze week mag Stormkop ook een oud droogdok tot zijn imperium rekenen. “Tijdens de zomermaanden wilden we graag meer kinderen ontvangen, omdat ze de voorbije periode zo lang opgesloten hebben gezeten", vertelt Koos Hogeweg van Stormkop. “Toen het nieuws kwam dat de zomerkampen mochten doorgaan, zijn de wachtrijen dan ook zo goed als ontploft: al onze acht kampen waren binnen een uur volzet. We hebben ondertussen de groepen uitgebreid van 20 naar 44 kinderen, maar daardoor waren we op zoek naar een plek om buiten te kunnen spelen.”

(lees verder onder de foto)

Eten van de toekomst

Het oude droogdok vlak bij de oude fabriekshal staat al jaren leeg, dus liet Stormkop zijn oog daarop vallen. Er kunnen 49 kinderen spelen, kampen bouwen of wedstrijdjes houden, maar Stormkop hoopt er binnenkort ook optredens en theatervoorstellingen te kunnen organiseren. Het dok heeft in ieder geval al wat weg van een amfitheater. Naast een grote speeljungle biedt het pop-upatelier ook onderdak voor de Zilte Scheldetuin. Julie van Overmeiren (milieuwetenschapper) en Lena Daems (beeldend kunstenaar) specialiseren zich sinds enkele jaren in eetbare algen en zoutwaterplanten: hun doel is om zeewier en zoutminnende planten onder de aandacht te brengen als eten van de toekomst.

“Elk plantje dat hier groeit, kan je eten en is gekweekt met het brakke water van de Schelde dat hier door de muren sijpelt”, aldus Koos. “We kweken hier onder andere strandbiet, oesterkruid, zeekool, en zelfs aardappelen. De planten worden allemaal gebruikt in kookworkshops voor kinderen en volwassenen: zo leren ze op een speelse manier over planten kweken in de stad.”