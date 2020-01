Osystraat drie maanden onderbroken door werken op Rooseveltplaats BJS

08 januari 2020

10u40 0 Antwerpen De Osystraat zal vanaf 13 januari onderbroken worden voor werken aan de busperrons op de Franklin Rooseveltplaats. Er is enkel doorgang voor voetgangers mogelijk.

De heraanleg van het kwadrant ‘Cafés’, de kant van de horeca, op de Franklin Rooseveltplaats is begin deze week gestart. Door de werken is de Osystraat, een belangrijke invalsweg voor de bussen van De Lijn, vanaf 13 januari 2020 onderbroken. Ook de rijrichting rond de President Building zal veranderen. De Violierstraat zal enkel nog bereikbaar zijn via de Van Maerlantstraat.

Deze tijdelijke situatie zal zeker tot eind maart 2020 behouden blijven.

Hieronder vindt u de perronplannen tijdens de werken.