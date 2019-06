Organisatoren mars voor Julie Van Espen richten vzw op: “Nog voor de start was er al een wachtlijst voor onze praatgroepen” Jan Aelberts

05 juni 2019

17u21 0 Antwerpen Een kleine maand na de mars voor Julie Van Espen, de 23-jarige studente die begin mei vermoord werd, zet ‘Punt. vzw’ de hulpverlening voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de kaart. De vzw werd opgericht door Ayke Gubbels (27), mede-organisator van de mars. “Er was weinig aanbod voor slachtoffers in Antwerpen. Onze praatgroepen hadden al een wachtlijst nog voor ze gestart waren.”

Samen met Eline Van Hooydonck (27) en Charlotte Ruytjens (27) organiseerde Ayke op 12 mei een grote mars door Antwerpen. Die kwam er na de moord op Julie Van Espen. De 23-jarige studente werd door Steve Bakelmans vermoord onder de Theunisbrug in Merksem nadat hij haar probeerde te verkrachten.

“Ik was al zo’n half jaar bezig met de oprichting van ‘Punt. vzw’, maar na die moord en de mars kwam alles met de praktische steun van Charlotte en Eline in een stroomversnelling”, zegt Ayke. “Het werd nog maar eens duidelijk hoe groot de nood is aan betere opvang voor slachtoffers van seksueel geweld. De eerste praatgroep is ondertussen een feit. Tien slachtoffers komen er elke maand samen om onder begeleiding van een therapeut en een ervaringsdeskundige met elkaar te praten. Lotgenotencontact zorgt voor erkenning én herkenning en is vaak een belangrijke stap in het verwerkingsproces. En het zijn zeker niet allemaal jonge vrouwen of meisjes. Er zitten mannen in de groep, het jonste slachtoffer is 23 jaar, de senior van de groep is 60 jaar.”

Zelf schuldig gevoeld

Ayke was een kleine tien jaar geleden zelf slachtoffer van een aanranding. “Ik was 18 jaar en wilde mijn diploma vieren met een vriend. Tijdens het feestje trokken we ons terug. Even later was ik omringd door een groep vrienden van hem. Het liep helemaal uit de hand. Pas vijf jaar later, na een intensief verwerkingsproces, besloot ik klacht in te dienen. De inspecteur die me interviewde deed zijn best, maar had hiervoor niet de juiste opleiding gehad. ‘Een studentenfeestje kan uit de hand lopen’, vertelde hij me.”

En ook daar wil ‘Punt. vzw’ verandering in brengen. Ayke: “We willen sensibiliseren en vragen onze politici om extra middelen, centra én opleidingen voor mensen die in contact komen met slachtoffers. Rechters en jeugdrechters, politie-inspecteurs. Het is voor slachtoffers ontzettend moeilijk om met hun verhaal naar politie of justitie te stappen. Vaak voelen we ons in eerste instantie vooral zelf schuldig. Had ik maar niet gedronken, had ik mijn gsm maar bij de hand gehouden. Dat soort gedachten spoken door je hoofd. Heb je dan toch de moed om je verhaal te vertellen, dan is het belangrijk dat daar juist op gereageerd wordt, anders klap je dicht.”

Problemen met seksleven

“We willen mensen ook helpen de juiste therapeut te vinden, want ook dat is niet altijd makkelijk. Met een vragenlijst contacteren we elke psycholoog en psychiater in ons land. Zo krijgen we zicht op wie geschikt is voor welk slachoffer. Sommige slachtoffers hebben problemen met hun seksleven na geweld, anderen moeten een trauma verwerken. Met onze vzw proberen we hen te gidsen en te koppelen aan de juiste therapeut.”

‘Punt. vzw’ vind je op Facebook en is te contacteren via 0479/03.69.68.