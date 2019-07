Organisatie maakt Sint-Jansplein warm voor komst Antwerp Pride De organisatie van de Antwerp Pride houdt flyeractie op de drukbezochte markt in de multiculturele wijk

BJS

03 juli 2019

17u40 0 Antwerpen De bonte parade van de Antwerp Pride vertrekt dit jaar op het Sint-Jansplein - en dus niet langer op het Antwerpse Zuid. Maar is de multiculturele wijk in Antwerpen-Noord klaar voor de hoogmis van de LGBT+-gemeenschap? De organisatie van de Pride ging woensdag op de drukbezochte markt zélf polshoogte nemen.

De organisatie van de Antwerp Pride pakte eerder dit jaar uit met een primeur van formaat: de parade op zaterdag 10 augustus vertrekt op het Sint-Jansplein - en dus niet langer op het Antwerpse Zuid. Van daaruit gaat het via de Paardenmarkt, de Scheldekaaien naar de Gedempte Zuiderdokken.

Toegegeven, dat is een gedurfde keuze. De wijk rond het Sint-Jansplein is een culturele smeltkroes, waar mensen van de meest diverse pluimage samenleven. Dat niet iedereen op de bonte Pride-stoet zit te wachten, is geen groot geheim.

“Toch vonden we het hoog tijd om de andere wijken en gemeenschappen in onze stad bij de Pride te betrekken”, vertelt voorzitter Bart Abeel. “Het Sint-Jansplein is het symbool van diversiteit in Antwerpen. In de wijk wonen heel wat mensen die uit landen komen waar holebirechten zwaar onder druk staan. We willen hen de hand reiken.”

Om de buurt rond het Sint-Jansplein alvast warm te maken voor de komst van hoogmis van de LGBT+-gemeenschap hielden medewerkers en sympathisanten woensdag een actie. Op de drukbezochte wekelijkse markt deelden ze flyers uit met daarop in verschillende talen informatie over het evenement. “We willen de buurtbewoners laten weten dat ze meer dan welkom zijn om mee te vieren”, zegt Abeel. “Als blijkt dat mensen geen interesse in onze boodschap hebben, is dat helemaal oké. We gaan ons zeker niet opdringen.”

Van incidenten was woensdagmiddag geen sprake. Heel wat marktgangers toonden zich in tegendeel erg nieuwsgierig en geïnteresseerd. Er waren zelfs buurtbewoners die nu al beloofden zich in het feestgedruis te zullen mengen.

“Ik zal aanwezig zijn, schrijf dat maar op”, zegt Rachel Ackson. “Het Sint-Jansplein komt altijd negatief in het nieuws. Alsof hier enkel alcohol- en drugsverslaafden rondlopen. De komst van de Pride kan dat beeld hopelijk bijstellen. Of ik problemen verwacht? Absoluut niet, ik ken hier alleen mensen die anderen accepteren zoals ze zijn.”

Ook Monique Tops, die in de nabijgelegen Oranjestraat woont, ziet de Pride graag komen. “Naast mij woont een homokoppel en dat zijn heel sympathieke mensen. Eigenlijk is het toch erg dat de Pride nu pas op het Sint-Jansplein neerstrijkt. Dat had al jaren geleden moeten gebeuren.”

In de zoektocht naar een kritische stem spreken we marktkramer Luc aan. Hij staat ietwat nors naar de flyeractie te kijken. Heeft hij het moeilijk met de komst van de Pride naar het Sint-Jansplein? “Maar nee”, antwoordt Luc Bosmans. “Die mensen moeten doen waar ze zin in hebben. Ik bemoei mij daar niet mee. Hopelijk kunnen ze de buurt hiermee wat dichter bij elkaar hebben. Maar minder content ben ik met die flyeractie vandaag. De mensen mogen gerust foldertjes uitdelen. Maar dan moeten ze over de markt wandelen. Nu blijven ze vlak voor mijn kraam staan. Zo loop ik klanten mis.”

Na een uurtje zit het flyeren erop. De organisatie van de Pride blikt tevreden terug. Bart Abeel: “De meeste mensen zijn erg geïnteresseerd en luisteren naar wat we te vertellen hebben. Ik ontmoette hier op de markt zelfs een kapper uit de Rotterdamstraat die naar flyers vroeg. Hij wilde ze in zijn zaak leggen.”