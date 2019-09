Oranje wordt roze: Kiel krijgt roze parkeerzone met week vertraging ADA

27 september 2019

11u39 0 Antwerpen De huidige oranje parkeerzone op het Kiel wordt roze. Ook de blauwe zone tussen de VIIde-Olympiadelaan, de Julius de Geyterstraat, de Edward Keurvelstraat en de Boomsesteenweg wordt omgevormd naar een dergelijke zone. De Abdijstraat blijft een gele zone, waar winkelstraatparkeren geldt. Omwille van technische redenen zal de ombouw pas volledig klaar zijn op 7 oktober en niet op 30 september zoals eerst gecommuniceerd.

In de roze zone betaal je de eerste twee uur gratis, nadien kost het je 0,50 euro per uur. Een ticket voor langparkeren van maximaal 10 uur kost 2,70 euro. In de gele zone betaal je 0,50 euro per uur. Bewoners hebben recht op 2 gratis parkeervergunningen per domicilie. Voor bewoners die al een parkeervergunning hadden verandert er niets. Zij kunnen nog steeds gratis en zonder tijdslimiet parkeren in hetzelfde gebied.

In de zone waar nu het oranje parkeertarief geldt wordt de oranje bestickering op automaten en parkeerinformatieborden vervangen door roze stickers. De software van alle automaten in de zone, ook die met oranje stickers, werd al omgezet naar het nieuwe, goedkopere, roze tarief. Bezoekers die hun parkeertijd via sms of app betalen kunnen al gebruik maken van de nieuwe zonecode, AN540, om te betalen.

In de huidige blauwe zone worden verkeersborden, automaten en parkeerinformatieborden bijgeplaatst. Daar geldt nog tot en met 6 oktober de huidige situatie: maximaal 2 uur gratis parkeren met een parkeerschijf. De automaten worden vanaf 7 oktober ingeschakeld.

Parkeertarieven

De kleurencodes voor betalende parkeerzones zijn rood, oranje en licht- en donkergroen en geel. Voor de zones met parkeerschijf is dat blauw. Op 1 april van dit jaar kwam daar nog een nieuwe kleurcode bij: het grootste deel van de zone buiten de Singel kreeg een roze kleur. Over het algemeen geldt voor parkeertarieven: hoe dichter bij het centrum, hoe hoger de kost per uur. Deze redenering werd ook verder doorgetrokken bij de uitbreiding van het betalend parkeren buiten de Singel.