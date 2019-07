Opwarmen aan het MAS voor Tomorrowland Annelin Marien

18 juli 2019

17u07 1 Antwerpen Aan de vooravond van het eerste weekend van Tomorrowland wordt het feestje al goed ingezet aan het MAS. Zo’n 4000 buitenlandse People of Tomorrow kregen al een voorsmaakje van wat hen de rest van het weekend te wachten staat. Ook een 1000 Antwerpenaars mochten het feestje vervoegen.

Vandaag kregen 4000 Tomorrowlandgangers, die vanuit alle hoeken van de wereld naar Antwerpen komen, een volledige Tomorrowlandtour door de stad. Sightseeing aan de kathedraal en de Grote Markt, beertasting en frietjes met stoofvlees, een selfie-moment aan de Sint-Carolus Borromeuskerk, maar ook een bezoek aan het DIVA (het Antwerps diamantmuseum) en de Hendrik Consciencebibliotheek: kortom, de hele Antwerpen-belevenis. Maar de grote afsluiter was een feestje aan de voet van het MAS. Tijdens deze Invited Antwerp, want zo heet het feestje, werden de festivalgangers getrakteerd op een voorsmaakje van het festival.

Van 15 uur tot 17 uur leefden de buitenlandse gasten zich uit, en ook Antwerpenaren (mét een Invited-ticket) konden het feest vervoegen. Voor hen gaat het feest nog door tot 22 uur, maar dan zonder de buitenlandse People of Tomorrow, want die vertrokken om 17 uur alweer naar Dreamville, de camping van Tomorrowland. Volgende week vindt opnieuw een Invited Antwerp feestje plaats, vlak voor het tweede weekend van Tomorrowland. Tickets zijn gelimiteerd, met een Tomorrowlandaccount kan je maximum 4 tickets bestellen, en bedragen 8 euro per ticket.