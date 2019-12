Opvallende video: gorilla Matadi versiert kerstboom Antwerpse Zoo

Antwerpen

Ook de gorilla’s van de Antwerpse Zoo zijn in volle kerststemming. Gorilla Matadi versiert in een video van de zoo de kerstboom van zijn gezin. Of daar lijkt het in ieder geval op. In werkelijkheid haalt de gorilla het eten van de boom, maar door de beelden om te keren lijkt het alsof hij het lekkers ophangt. De zoo is de hele kerstvakantie open. Nog tot 12 januari kan je er ook terecht voor het Jungle Book Light Festival