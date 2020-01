Opvaarverbod voor schepen in Antwerpse haven door nationale actie vakbonden ADA

27 januari 2020

18u15 0 Antwerpen In de Antwerpse haven geldt een opvaarberbod voor schepen die achter de sluizen moeten zijn. Het Antwerpse Havenbedrijf nam die maatregel naar aanleiding van de nationale actie van de vakbonden ABVV en ACOD dinsdag 28 januari.

In aanloop naar de nationale actie - en manifestatie in Brussel - van de socialistische vakbonden ABVV en ACOD dinsdag, geldt er in het Antwerpse havengebied een opvaarverbod op de Schelde voor schepen die een bestemming hebben achter de sluizen. Dat zegt het Antwerpse Havenbedrijf. Het gaat om een preventieve maatregel in afwachting van meer duidelijkheid over de stakingsaanzeggingen bij havenpersoneel. De schepen in kwestie worden indien nodig tegengehouden aan de loodsposten.

Aangezien schepen die niet voorbij de sluizen moeten vooralsnog geen opvaarverbod krijgen, blijft de hinder voor de grote havenspelers beperkt. De meeste grote terminals bevinden zich immers niet in het geïmpacteerde gebied.