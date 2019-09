Optredens in Trix voortaan ten laatste om half 11 afgelopen om de trein nog te halen AMK

18 september 2019

14u17 18 Antwerpen Tijdens de Week van de Mobiliteit doet ook concertzaal Trix een duit in het zakje. De optredens moeten voortaan ten laatste om 22:30 uur gedaan zijn. Zo kan elke bezoeker de laatste trein, bus of tram nog halen, en wil men concertgangers aansporen het openbaar vervoer te nemen.

Wie ‘s avonds een concert wil meepikken, heeft waarschijnlijk al vaker voor het probleem gestaan: je mist nét die laatste trein als je het laatste bisnummer nog wilt horen. Daar wil Trix komaf mee maken. Voortaan duren optredens er ten laatste tot half 11 ‘s avonds. Het nieuwe mobiliteitsplan van Trix wil concertgangers aanmoedigen het openbaar vervoer te nemen, en de auto te laten staan. Uit een onderzoek van een studente over Trix bleek namelijk dat de zaal niet erg bereikbaar is, vooral bij mensen die niet uit Antwerpen komen. Hiervoor eindigden de optredens vaak om 23 uur of later, te laat om nog met het openbaar vervoer naar huis te geraken.

Mike Harsdorf, communicatieverantwoordelijke van Trix, laat aan GVA weten dat Trix het nieuwe einduur de afgelopen maanden al bij een paar optredens heeft getest. “90% van de optredens stoppen nu om 22:30 uur. Alleen bij avonden waarop meerdere bands staan geprogrammeerd of bij onze eigen festivals is dat niet mogelijk. De deuren openen ook een halfuur vroeger. Bij sommige optredens kiezen we ervoor om het voorprogramma af te schaffen en dat te vervangen door een optreden na het concert in de bar. Zo kan iedereen de hoofdact van de avond zeker nog volledig zien.”

Geraak je er toch niet met het openbaar vervoer? “Je kan nog steeds met de auto naar Trix, maar we willen bezoekers graag stimuleren om dan te carpoolen. We zijn momenteel in gesprek met mogelijke partners om dit praktisch zo handig mogelijk te organiseren. Wie weet voorzien we zelfs een geschenkje of korting voor carpoolers.”, zegt Harsdorf.